🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    350‑Mio‑Deal: Rheinmetall verkauft Auto‑Sparte und setzt voll auf Rüstung

    350‑Mio‑Deal: Rheinmetall verkauft Auto‑Sparte und setzt voll auf Rüstung
    Foto: 472849734

    Rheinmetall hat einen entscheidenden Schritt zur Konzentration auf das Rüstungsgeschäft gemacht: Der Düsseldorfer Konzern verkaufte den Großteil seiner Kfz‑Zuliefersparte an die Münchner Industrieholding Aequita. Der Kaufvertrag wurde in Düsseldorf unterzeichnet; der Vollzug ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen, vorbehaltlich behördlicher Freigaben. Der vorläufige Kaufpreis beträgt 350 Millionen Euro und unterliegt marktüblichen Anpassungen. Auf den veräußerten Teil entfallen rund 6.200 Beschäftigte; im Konzern verbleiben danach etwa 34.000 Mitarbeiter.

    Die Transaktion markiert das Ende der zivilen Aktivitäten, die mit Komponenten für die Autoindustrie traditionell niedrige Margen und zuletzt rückläufige Umsätze erzielten. Die Automotive‑Division erzielte 2025 einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro, dem gegenüber steht das Militärgeschäft mit circa 10 Milliarden Euro. Rheinmetall begründet die Veräußerung mit der strategischen Neuausrichtung hin zu einem domänenübergreifenden Systemhaus für Sicherheits‑ und Verteidigungstechnik (Land, See, Luft, Weltraum) und der Fokussierung auf margenstarke militärische Kunden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.264,85€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.126,65€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Zuge der Umstrukturierung werden Produktionsstätten umgewidmet: Das Werk in Neuss soll künftig Satelliten und weitere Rüstungsgüter herstellen; ein spanisches Werk steht ebenfalls zur Umfunktionierung an. Drei Standorte — Neckarsulm, Walldürn und Langenhagen — verbleiben mittelfristig bei Rheinmetall und werden als „nicht fortgeführte Aktivitäten“ im Konzernbericht geführt.

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!

    Finanziell bedeutet der Deal auch buchhalterische Anpassungen: Die Division Power Systems war bereits im Abschluss 2025 als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen. Zusätzlich plant Rheinmetall eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von rund 200 Millionen Euro; zuvor war schon eine Abschreibung von 350 Millionen Euro verbucht worden. Konzernseitig betont man, dass diese Wertminderungen keine Liquiditätsauswirkungen auf die fortgeführten Geschäfte haben.

    Aequita sieht in der Akquisition eine Ergänzung für ihre Automotive‑Sparte, die nach eigener Aussage nun auf etwa 5 Milliarden Euro Umsatz kommen werde. Die Verhandlungen liefen seit dem Vorjahr; Beobachter werten die vergleichsweise niedrige Bewertung als Folge der anhaltenden Schwäche der europäischen Automobilnachfrage, die die Verkaufsbedingungen und den erzielten Preis beeinträchtigte.

    Für Anleger bedeutet der Schritt Chancen wie Risiken: Die Ausrichtung auf Verteidigung verspricht höhere Margen und planbare Folgeaufträge, erhöht zugleich aber die Abhängigkeit von staatlichen Rüstungsausgaben und geopolitischen Unsicherheiten. Kurzfristig stabilisiert der Verkauf die Bilanz, langfristig sind die Auswirkungen der zusätzlichen Wertberichtigungen und der Belastung durch nicht fortgeführte Aktivitäten zu prüfen. Für Aequita bietet die Übernahme Potenzial für Synergien und Margenverbesserungen, der Erfolg hängt jedoch von Integrationserfolg und der Lage der Autoindustrie ab. Marktreaktionen dürften kurzfristig volatil ausfallen. Analysten bleiben aufmerksam.



    Rheinmetall

    +0,26 %
    -3,65 %
    -12,15 %
    -25,08 %
    -35,33 %
    +399,08 %
    +1.275,95 %
    +1.877,06 %
    +51.548,68 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 1.198EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    350‑Mio‑Deal: Rheinmetall verkauft Auto‑Sparte und setzt voll auf Rüstung Rheinmetall hat einen entscheidenden Schritt zur Konzentration auf das Rüstungsgeschäft gemacht: Der Düsseldorfer Konzern verkaufte den Großteil seiner Kfz‑Zuliefersparte an die Münchner Industrieholding Aequita. Der Kaufvertrag wurde in Düsseldorf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     