350‑Mio‑Deal: Rheinmetall verkauft Auto‑Sparte und setzt voll auf Rüstung

Die Transaktion markiert das Ende der zivilen Aktivitäten, die mit Komponenten für die Autoindustrie traditionell niedrige Margen und zuletzt rückläufige Umsätze erzielten. Die Automotive‑Division erzielte 2025 einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro, dem gegenüber steht das Militärgeschäft mit circa 10 Milliarden Euro. Rheinmetall begründet die Veräußerung mit der strategischen Neuausrichtung hin zu einem domänenübergreifenden Systemhaus für Sicherheits‑ und Verteidigungstechnik (Land, See, Luft, Weltraum) und der Fokussierung auf margenstarke militärische Kunden.

Rheinmetall hat einen entscheidenden Schritt zur Konzentration auf das Rüstungsgeschäft gemacht: Der Düsseldorfer Konzern verkaufte den Großteil seiner Kfz‑Zuliefersparte an die Münchner Industrieholding Aequita. Der Kaufvertrag wurde in Düsseldorf unterzeichnet; der Vollzug ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen, vorbehaltlich behördlicher Freigaben. Der vorläufige Kaufpreis beträgt 350 Millionen Euro und unterliegt marktüblichen Anpassungen. Auf den veräußerten Teil entfallen rund 6.200 Beschäftigte; im Konzern verbleiben danach etwa 34.000 Mitarbeiter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Zuge der Umstrukturierung werden Produktionsstätten umgewidmet: Das Werk in Neuss soll künftig Satelliten und weitere Rüstungsgüter herstellen; ein spanisches Werk steht ebenfalls zur Umfunktionierung an. Drei Standorte — Neckarsulm, Walldürn und Langenhagen — verbleiben mittelfristig bei Rheinmetall und werden als „nicht fortgeführte Aktivitäten“ im Konzernbericht geführt.

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Finanziell bedeutet der Deal auch buchhalterische Anpassungen: Die Division Power Systems war bereits im Abschluss 2025 als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen. Zusätzlich plant Rheinmetall eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von rund 200 Millionen Euro; zuvor war schon eine Abschreibung von 350 Millionen Euro verbucht worden. Konzernseitig betont man, dass diese Wertminderungen keine Liquiditätsauswirkungen auf die fortgeführten Geschäfte haben.

Aequita sieht in der Akquisition eine Ergänzung für ihre Automotive‑Sparte, die nach eigener Aussage nun auf etwa 5 Milliarden Euro Umsatz kommen werde. Die Verhandlungen liefen seit dem Vorjahr; Beobachter werten die vergleichsweise niedrige Bewertung als Folge der anhaltenden Schwäche der europäischen Automobilnachfrage, die die Verkaufsbedingungen und den erzielten Preis beeinträchtigte.

Für Anleger bedeutet der Schritt Chancen wie Risiken: Die Ausrichtung auf Verteidigung verspricht höhere Margen und planbare Folgeaufträge, erhöht zugleich aber die Abhängigkeit von staatlichen Rüstungsausgaben und geopolitischen Unsicherheiten. Kurzfristig stabilisiert der Verkauf die Bilanz, langfristig sind die Auswirkungen der zusätzlichen Wertberichtigungen und der Belastung durch nicht fortgeführte Aktivitäten zu prüfen. Für Aequita bietet die Übernahme Potenzial für Synergien und Margenverbesserungen, der Erfolg hängt jedoch von Integrationserfolg und der Lage der Autoindustrie ab. Marktreaktionen dürften kurzfristig volatil ausfallen. Analysten bleiben aufmerksam.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 1.198EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.