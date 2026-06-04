K+S im Fokus: Rossmann hält 21,3% – Qemetica-Deal stärkt Salz

Kassel — In einer Reihe von Meldungen Anfang Juni steht K+S erneut im Fokus von Investoren und Analysten. Zunächst gab die Rossmann Beteiligungs GmbH am 1. Juni eine Stimmrechtsmitteilung bekannt: Demnach berührt Rossmann zum 29. Mai 2026 die Schwelle von 10 Prozent der Stimmrechte an der K+S Aktiengesellschaft. Konkret hält die Beteiligungsgesellschaft 17,940,000 Aktien und damit 10,02 Prozent der Stimmrechte direkt; hinzu kommen Instrumente mit einem stimmrechtsäquivalenten Volumen von 20,202,000 Einheiten (11,28 Prozent), so dass sich eine aufsummierte Beteiligung von 21,30 Prozent an den insgesamt 179,100,000 Stimmrechten ergibt. In der Vormeldung war der direkte Anteil bei 8,93 Prozent gelegen. Rossmann weist in der Mitteilung darauf hin, selbst weder beherrscht zu werden noch andere Unternehmen zu beherrschen, denen Stimmrechte von K+S zugerechnet würden.

Parallel reagiert der Kapitalmarkt auf operative Neuigkeiten: K+S hat über seine Tochter esco international GmbH am 2. Juni die Vereinbarung zum Erwerb des Salzgeschäfts von Qemetica unterzeichnet. Die Übernahme umfasst Standorte in Janikowo (Polen) und Staßfurt (Deutschland) und betrifft ein Geschäftssegment, das 2025 rund 125 Mio. Euro Umsatz bei einem EBITDA von knapp 50 Mio. Euro erwirtschaftete; die Beschäftigtenzahl liegt bei etwa 400, die Bilanzsumme bei knapp 200 Mio. Euro. Der Kaufpreis ist erfolgsabhängig und soll sich zwischen 350 und 380 Mio. Euro bewegen, was einem Multiple von rund dem Siebenfachen des EBITDA entspricht. Das Closing steht unter den üblichen Vollzugsbedingungen und der Genehmigung durch Wettbewerbsbehörden; K+S peilt das erste Quartal 2027 für den Abschluss der Transaktion an.

K+S betont, die Akquisition stärke das bereits als stabil beschriebene Salzgeschäft in Europa, biete Wachstumspotenzial in Mittel- und Osteuropa und ermögliche Synergien, insbesondere im Bereich von Salzspezialitäten für Wasserenthärtung und Lebensmittelanwendungen. Finanzseitig erwartet der Vorstand, dass der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) der Gruppe durch die Transaktion weitgehend unverändert bleibt; für die Finanzierung prüft K+S verschiedene Instrumente, von Liquiditätsreserven über Kreditlinien bis hin zu Kapitalmarktmaßnahmen.

Die DZ Bank bestätigt vor diesem Hintergrund ihre Einstufung für K+S auf „Halten“ mit einem fairen Wert von 15,25 Euro. Analyst Axel Herlinghaus bewertet die Übernahme des Qemetica-Salzgeschäfts als strategisch sinnvoll und preislich angemessen, da sie die Abhängigkeit vom volatilen Kalimarkt reduziert und dem Salzsegment eine stärkere Osteuropa-Position verleiht.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 14,66EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.