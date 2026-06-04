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    Jefferies zieht Infineon hoch auf 96 € – KI‑Boom treibt Aktie an

    Jefferies zieht Infineon hoch auf 96 € – KI‑Boom treibt Aktie an
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Jefferies hat seine Einschätzung für Infineon aufgewertet und das Kursziel deutlich von 75 auf 96 Euro angehoben, die Anlageempfehlung „Buy“ blieb unverändert. Analyst Janardan Menon begründet die Neubewertung vor allem mit stärker als erwarteter Nachfrage nach Power‑Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI). Für das Geschäftsjahr 2026/2027 sieht Jefferies nicht nur steigende Kapazitäten und höhere Preise in diesem Segment, sondern auch einen sich verstärkenden Aufschwung im Automotive‑ und im Industriemarkt. Mit seinen Ergebnisschätzungen für 2026/27 und 2027/28 liegt Menon im Schnitt rund 11 Prozent über dem Konsens – ein Hinweis darauf, dass Jefferies operativ und preislich ein robustes Erholungs- und Wachstumsbild bei Infineon erwartet.

    Der Kontext dieser Neubewertung ist vielschichtig: Zum einen treiben Kooperationen mit großen KI‑Playern wie Nvidia die Erwartungshaltung, dass spezialisierte Halbleiter und Energiemanagementlösungen in Rechenzentren an Bedeutung gewinnen. Solche Partnerschaften könnten strukturelle Marktanteile und langfristige Erlösquellen sichern. Zum anderen profitiert Infineon von einer Belebung in der Autobranche sowie im Bereich Industrieelektronik, was die Umsatzbasis diversifiziert und weniger zyklisch macht.

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    Gleichzeitig zeigen Kommentare aus dem Markt, dass die Euphorie nicht einhellig ist. Privatanleger und einige Marktbeobachter warnen vor einer Hype‑getriebenen Überbewertung bei Chipaktien. Kritische Stimmen fragen nach dem realen Bedarf der entstehenden Rechenkapazitäten, den langfristigen Energiemargen und der Nachhaltigkeit der Preisaufschläge. Solche Einwände verweben sich mit makroökonomischen Unsicherheiten: Auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow, wo Bundeskanzler Friedrich Merz und Digitalminister Karsten Wildberger mit Managern – unter anderem von Infineon Dresden – zusammenkamen, wurde nochmals auf die anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft und die dämpfenden Effekte geopolitischer Spannungen, etwa durch den Iran‑Konflikt, hingewiesen.

    Für Investoren bedeutet das: Die fundamentalen Treiber – KI‑Power‑Management, Automotive‑ und Industriebedarf sowie strategische Partnerschaften – rechtfertigen eine positive Einschätzung, doch die Bewertungsprämie verlangt belastbare Belege für nachhaltiges Wachstum und Margenstabilität. Risiken bleiben technologische Wettbewerbsfähigkeit, Energie- und Versorgungskettenprobleme sowie eine mögliche Korrektur, wenn Wachstumserwartungen enttäuscht werden. Kurz: Infineon steht derzeit an einem Wendepunkt zwischen strukturellem Aufwärtspotenzial und erhöhter Volatilität durch hohe Erwartungen.



    Infineon Technologies

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    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 86,73EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



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