Jefferies zieht Infineon hoch auf 96 € – KI‑Boom treibt Aktie an

Jefferies hat seine Einschätzung für Infineon aufgewertet und das Kursziel deutlich von 75 auf 96 Euro angehoben, die Anlageempfehlung „Buy“ blieb unverändert. Analyst Janardan Menon begründet die Neubewertung vor allem mit stärker als erwarteter Nachfrage nach Power‑Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI). Für das Geschäftsjahr 2026/2027 sieht Jefferies nicht nur steigende Kapazitäten und höhere Preise in diesem Segment, sondern auch einen sich verstärkenden Aufschwung im Automotive‑ und im Industriemarkt. Mit seinen Ergebnisschätzungen für 2026/27 und 2027/28 liegt Menon im Schnitt rund 11 Prozent über dem Konsens – ein Hinweis darauf, dass Jefferies operativ und preislich ein robustes Erholungs- und Wachstumsbild bei Infineon erwartet. Der Kontext dieser Neubewertung ist vielschichtig: Zum einen treiben Kooperationen mit großen KI‑Playern wie Nvidia die Erwartungshaltung, dass spezialisierte Halbleiter und Energiemanagementlösungen in Rechenzentren an Bedeutung gewinnen. Solche Partnerschaften könnten strukturelle Marktanteile und langfristige Erlösquellen sichern. Zum anderen profitiert Infineon von einer Belebung in der Autobranche sowie im Bereich Industrieelektronik, was die Umsatzbasis diversifiziert und weniger zyklisch macht.

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