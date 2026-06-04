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    Morgan Stanley erhöht Bilfinger-Stimmrechte leicht – kein Machtwechsel

    Morgan Stanley erhöht Bilfinger-Stimmrechte leicht – kein Machtwechsel
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Morgan Stanley meldet leichte Verschiebungen bei Bilfinger-Stimmrechten – reine Portfoliobewegung, kein Kontrollwechsel

    Die Morgan-Stanley-Gruppe hat auf Ebene ihrer Tochtergesellschaften ihre Zurechnung von Stimmrechten an der Bilfinger SE geringfügig angepasst, wie zwei freiwillige Stimmrechtsmitteilungen, übermittelt via EQS News und veröffentlicht am 1. Juni 2026, zeigen. Die Schwellenberührungen datieren auf den 22. Mai bzw. 25. Mai 2026; die Meldungen erfolgten nach § 40 Abs. 1 WpHG.

    Nach der aktuelleren Mitteilung vom 25. Mai weist Morgan Stanley insgesamt 6,41 Prozent der Bilfinger-Stimmrechte aus. Diese Quote setzt sich aus 4,13 Prozent zurechenbaren Stimmrechten (1.553.001 Aktien) und 2,28 Prozent, die über Instrumente abgebildet werden, zusammen. In der Meldung vom 22. Mai war die Gesamtsumme mit 6,37 Prozent nur minimal niedriger (4,12 Prozent Stimmrechte; 2,25 Prozent Instrumente). Grundlage ist eine Gesamtanzahl der Stimmrechte von 37.606.372.

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    Die Zusammensetzung der Positionen illustriert den Charakter der Bewegungen: Direkt gehaltene Aktien führt Morgan Stanley nicht an; die Stimmrechte sind zugerechnet. Wesentliche Instrumente sind ein Equity Swap mit 701.952 zugerechneten Stimmrechten (1,87 %) sowie Rechte aus Wertpapierleihe mit Rückrufrecht, die in der jüngeren Meldung mit 156.198 Anteilen (0,42 %) angegeben werden. Optionen spielen mit marginalen Stückzahlen (21 bzw. 61) praktisch keine Rolle. In einer der Mitteilungen wird konkret Morgan Stanley & Co. International plc als beteiligte Einheit genannt.

    Die Erläuterungen betonen, dass der meldende Rechtsträger weder beherrscht wird noch selbst andere Unternehmen beherrscht, die Bilfinger-Stimmrechte halten. Es handelt sich demnach um eine freiwillige Gruppenmeldung auf Ebene von Tochtergesellschaften; ein Kontrollwechsel bei Bilfinger ist damit nicht verbunden.

    Für Anleger und Marktteilnehmer sind die Änderungen rein technischer Natur: Die Gesamtveränderung beträgt nur 0,04 Prozentpunkte und ist als Reaktion auf Umschichtungen innerhalb von Derivaten, Equity-Swaps und Rückrufe bei Wertpapierleihen zu verstehen – typische Instrumente institutioneller Portfolioverwaltung, Hedging oder Market-Making. Solange die Beteiligung deutlich unter relevanten Schwellen wie 5 oder 10 Prozent bleibt, sind keine kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen auf Unternehmensführung oder Governance zu erwarten. Marktbeobachter werden jedoch weiterhin auf mögliche weitere Bewegungen achten, sollten Volumina oder Instrumentenkonzentrationen wachsen.



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    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 80,98EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



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