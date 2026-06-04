EU erlaubt BASF‑Verkauf an Carlyle – Auflage: Polysulfid-Geschäft abgeben

Die Brüsseler Behörde begründet die Maßnahme damit, dass das kombinierte Unternehmen wahrscheinlich die Möglichkeit und den Anreiz gehabt hätte, den Zugang von Wettbewerbern zu Polysulfiden zu beschränken oder wirtschaftlich sensible Informationen zum Nachteil der Konkurrenz zu nutzen. Mit der geforderten Veräußerung soll der Markt für Luft- und Raumfahrt-Dichtstoffe sowie die Zulieferkette für Polysulfide offen und wettbewerbsfähig bleiben.

Die EU-Kommission hat den Verkauf des Lacke-Geschäfts von BASF an den US-Finanzinvestor Carlyle unter Auflagen genehmigt. Auflage ist, dass Carlyle das weltweite Polysulfid-Geschäft des Spezialchemieunternehmens Nouryon veräußert, das sich bereits im Portfolio von Carlyle befindet. Hintergrund ist die Sorge der Wettbewerbshüter, dass eine Konzentration der Produktion von Polysulfiden – einem zentralen Ausgangsstoff für Dichtstoffe in der Luft- und Raumfahrt – den Wettbewerb verzerren könnte: Nouryon zählt zu nur zwei globalen Anbietern und verfügt damit über erhebliche Marktmacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

BASF und Carlyle hatten die Transaktion im Oktober angekündigt; der Unternehmenswert der zu veräußernden Lacke-Sparte wurde mit 7,7 Milliarden Euro beziffert. Zum Bereich gehören Produktlinien wie Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik. BASF plant, 40 Prozent an der Sparte zu halten; der Konzern rechnet mit einem Brutto-Cash-Erlös von rund 5,8 Milliarden Euro vor Steuern. Die Freigabe unter Auflagen ermöglicht dem Deal damit den Vollzug, dürfte aber den Käuferkreis für das Nouryon-Polysulfidgeschäft vorgeben und zeitlichen Aufwand für eine Transaktion erhöhen.

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Für BASF bedeutet der Schritt eine Mischung aus Kapitalfreisetzung und strategischer Neuausrichtung: Der Teilverkauf stärkt kurzfristig die Bilanz und schafft Spielraum für Investitionen oder Dividenden- und Rückkaufprogramme, während das verbleibende Minderheitsinteresse eine Beteiligung an künftigen Erträgen sichert. In diesem Zusammenhang veröffentlichte BASF eine Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkauf: Im Zeitraum 25. bis 29. Mai 2026 erwarb das Unternehmen 950.000 Aktien; seit Beginn des Programms am 3. November 2025 wurden insgesamt 27.835.549 eigene Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgten über eine beauftragte Bank an der Frankfurter Börse (Xetra) und weitere Handelsplätze.

Die Entscheidung der EU-Kommission zeigt, dass Regulierer bei Industriekombinationen besonders bei kritischen Zulieferketten in Schlüsselindustrien wie der Luftfahrt genau hinschauen. Für Carlyle bedeutet die Bedingung zusätzlichen Druck, rasch einen Käufer für das Polysulfidgeschäft zu finden, ohne damit den Wettbewerb in anderen Segmenten zu beeinträchtigen.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 50,57EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.