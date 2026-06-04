🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU erlaubt BASF‑Verkauf an Carlyle – Auflage: Polysulfid-Geschäft abgeben

    EU erlaubt BASF‑Verkauf an Carlyle – Auflage: Polysulfid-Geschäft abgeben
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die EU-Kommission hat den Verkauf des Lacke-Geschäfts von BASF an den US-Finanzinvestor Carlyle unter Auflagen genehmigt. Auflage ist, dass Carlyle das weltweite Polysulfid-Geschäft des Spezialchemieunternehmens Nouryon veräußert, das sich bereits im Portfolio von Carlyle befindet. Hintergrund ist die Sorge der Wettbewerbshüter, dass eine Konzentration der Produktion von Polysulfiden – einem zentralen Ausgangsstoff für Dichtstoffe in der Luft- und Raumfahrt – den Wettbewerb verzerren könnte: Nouryon zählt zu nur zwei globalen Anbietern und verfügt damit über erhebliche Marktmacht.

    Die Brüsseler Behörde begründet die Maßnahme damit, dass das kombinierte Unternehmen wahrscheinlich die Möglichkeit und den Anreiz gehabt hätte, den Zugang von Wettbewerbern zu Polysulfiden zu beschränken oder wirtschaftlich sensible Informationen zum Nachteil der Konkurrenz zu nutzen. Mit der geforderten Veräußerung soll der Markt für Luft- und Raumfahrt-Dichtstoffe sowie die Zulieferkette für Polysulfide offen und wettbewerbsfähig bleiben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE!
    Long
    47,30€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    54,28€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BASF und Carlyle hatten die Transaktion im Oktober angekündigt; der Unternehmenswert der zu veräußernden Lacke-Sparte wurde mit 7,7 Milliarden Euro beziffert. Zum Bereich gehören Produktlinien wie Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik. BASF plant, 40 Prozent an der Sparte zu halten; der Konzern rechnet mit einem Brutto-Cash-Erlös von rund 5,8 Milliarden Euro vor Steuern. Die Freigabe unter Auflagen ermöglicht dem Deal damit den Vollzug, dürfte aber den Käuferkreis für das Nouryon-Polysulfidgeschäft vorgeben und zeitlichen Aufwand für eine Transaktion erhöhen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Für BASF bedeutet der Schritt eine Mischung aus Kapitalfreisetzung und strategischer Neuausrichtung: Der Teilverkauf stärkt kurzfristig die Bilanz und schafft Spielraum für Investitionen oder Dividenden- und Rückkaufprogramme, während das verbleibende Minderheitsinteresse eine Beteiligung an künftigen Erträgen sichert. In diesem Zusammenhang veröffentlichte BASF eine Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkauf: Im Zeitraum 25. bis 29. Mai 2026 erwarb das Unternehmen 950.000 Aktien; seit Beginn des Programms am 3. November 2025 wurden insgesamt 27.835.549 eigene Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgten über eine beauftragte Bank an der Frankfurter Börse (Xetra) und weitere Handelsplätze.

    Die Entscheidung der EU-Kommission zeigt, dass Regulierer bei Industriekombinationen besonders bei kritischen Zulieferketten in Schlüsselindustrien wie der Luftfahrt genau hinschauen. Für Carlyle bedeutet die Bedingung zusätzlichen Druck, rasch einen Käufer für das Polysulfidgeschäft zu finden, ohne damit den Wettbewerb in anderen Segmenten zu beeinträchtigen.



    BASF

    +0,13 %
    -0,68 %
    -3,84 %
    +10,04 %
    +19,79 %
    +7,92 %
    -26,16 %
    -26,37 %
    +9.444,34 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
    BASF direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 50,57EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EU erlaubt BASF‑Verkauf an Carlyle – Auflage: Polysulfid-Geschäft abgeben Die EU-Kommission hat den Verkauf des Lacke-Geschäfts von BASF an den US-Finanzinvestor Carlyle unter Auflagen genehmigt. Auflage ist, dass Carlyle das weltweite Polysulfid-Geschäft des Spezialchemieunternehmens Nouryon veräußert, das sich bereits …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     