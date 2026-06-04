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    Kampf um Taxi-Markt: Mindestpreise und Rückkehrpflicht vor dem BGH

    Kampf um Taxi-Markt: Mindestpreise und Rückkehrpflicht vor dem BGH
    Foto: Laura Dale - dpa

    Die Debatte um die Regulierung des Mietwagenmarktes spitzt sich zu: Branchenvertreter und Gerichte verhandeln über Mindestpreise und die sogenannte Rückkehrpflicht – beides Instrumente, die das Kräfteverhältnis zwischen traditionellen Taxibetrieben und App-basierten Vermittlern wie Uber und Bolt neu ordnen könnten. Die Vermittlungsplattform Freenow fordert flächendeckende Mindestentgelte, um nach eigener Darstellung „ruinöses Preisdumping“ zu stoppen und Wettbewerbsverzerrungen in Städten wie Berlin zu beenden. Konkret geht es darum, Mietwagenpreise gegenüber festgelegten Taxitarifen nur noch innerhalb bestimmter Grenzen abweichen zu lassen.

    Kritiker wie Bolt sehen in Mindestpreisen eine politische Verteuerung der Mobilität, die Verbraucherwahl einschränkt und Fahrern über die Nachfrageentwicklung sogar geringere Einnahmen bescheren könne. In mehreren Kommunen wird bereits reguliert: Köln verlangt, dass Mietwagenfahrten höchstens 20 Prozent günstiger sein dürfen als Taxifahrten, in München treten ähnliche Regelungen in Kraft. Solche lokal unterschiedlichen Vorgaben unterstreichen die Zuständigkeit der Städte, schaffen aber auch ein Flickenteppich rechtlicher und ökonomischer Bedingungen für Plattformanbieter.

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    Parallel verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) über die Rückkehrpflicht, wonach Mietwagen nach einer Fahrt unverzüglich zum Betriebssitz zurückkehren müssen – eine Regel aus dem Personenbeförderungsgesetz. Ein Rechtsstreit aus Köln, in dem angebliche Verstöße gegen diese Pflicht rügen, könnte klären, ob die Regelung mit Grundgesetz und EU-Recht vereinbar ist; der BGH könnte offene Fragen an das Bundesverfassungsgericht oder den Europäischen Gerichtshof verweisen. Befürworter aus Taxi- und Kommunalverbänden sehen in der Rückkehrpflicht ein marktordnendes Element, das öffentliche Daseinsvorsorge und faire Wettbewerbsbedingungen sichert. Gegner – namentlich Uber – kritisieren die Regel als „ökonomischen und ökologischen Irrsinn“, weil Leerfahrten, Emissionen und Kosten steigen.

    Ökonomisch steht viel auf dem Spiel: Das Taxi- und Mietwagengewerbe beschäftigt Hunderttausende Fahrer und erzielt Milliardenumsätze; strukturelle Veränderungen könnten Verfügbarkeit, Preise und Einsatz von Verkehrskapazitäten beeinflussen – insbesondere in ländlichen Regionen, wo die Versorgungslücken drohen. Politik und Verwaltung stehen vor der Herausforderung, zwischen Verbraucherschutz, Umweltschutz, Wettbewerbsfreiheit und der Sicherung eines verlässlichen Personennahverkehrs abzuwägen. Eine bundeseinheitliche Lösung fehlt derzeit; die Auseinandersetzung wird daher sowohl juristisch als auch politisch weitergeführt werden müssen.



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