DHL-Aktie auf Vierjahreshoch: Kepler rät kaufen, Rückkäufe stützen Kurs

Die Aktien der Deutschen Post (DHL) erhielten zum Wochenauftakt Unterstützung vonseiten der Analysten: Kepler Cheuvreux hat eine Kaufempfehlung ausgesprochen und ein Kursziel von 60 Euro ausgegeben. In der Folge kletterten die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate auf 52,14 Euro und lagen damit 1,4 Prozent über dem Xetra-Schluss des Vorabends – ein Stand, der einem Vierjahreshoch entspricht. Die Analysten begründen ihre positive Einschätzung damit, dass das Gewinnpotenzial insbesondere im Expressgeschäft von Investoren noch unterschätzt werde. Ein steigendes Gewicht pro Sendung erhöhe den operativen Hebel in der Sparte, und eine anstehende Änderung im Bilanzausweis solle für mehr Transparenz hinsichtlich dieser Chancen sorgen.

Parallel zu der Analystenstimme hat das Management der Deutschen Post selbst Kapitalmarktmaßnahmen vorgelegt: Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms wurden zwischen dem 25. und 29. Mai 2026 insgesamt 175.083 eigene Aktien erworben. Der durchschnittliche Rückkaufpreis in diesem Zeitraum lag bei 50,5625 Euro, das Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 8,85 Millionen Euro. Die Käufe erfolgten über verschiedene Handelsplätze (Xetra, CBOE Europe, Turquoise, Aquis) und waren Teil eines größeren Rückkaufzeitraums; seit Beginn des Programms am 2. April bis einschließlich 29. Mai wurden kumulativ 3.375.396 Aktien zurückgekauft. Die Deutsche Post weist darauf hin, dass detaillierte Tagesaufstellungen auf der Unternehmenswebseite verfügbar sind und betont, dass die Mitteilung kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren darstellt.