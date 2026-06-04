Morgan Stanley wirbelt Delivery Hero auf – kurzfristig 13–18% Stimmrechte
Morgan Stanley hat Ende Mai/Anfang Juni wiederholt Veränderungen seiner Stimmrechts- und Instrumentenpositionen an Delivery Hero gemeldet. Die Pflichtmitteilungen nach § 40 WpHG, übermittelt über den EQS-Dienst, dokumentieren eine volatile, tagesaktuelle Anpassung von Direktbeständen und derivativen Engagements – ein Hinweis auf aktives Handels- und Absicherungsverhalten des Institutsgeschäfts.
Kernzahlen: Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG berechneten Stimmrechte von Delivery Hero beträgt 303.765.679. In den einzelnen Meldungen variierte Morgan Stanleys direkt zugerechneter Anteil binnen weniger Tage deutlich: Er lag teils bei 1,76 % (Meldung vom 26.05.), stieg auf 3,50 % (27.05.) und überschritt in einer Meldung am 28.05. sogar 5,52 %. Parallel dazu änderte sich die Zusammensetzung der über Instrumente zugerechneten Anteile (Optionen, Equity Swaps, strukturierte Produkte): Die berichteten instrumentellen Anteile schwankten zwischen rund 8 % und mehr als 15 %; die Summe aus direkten Stimmrechten und Instrumenten bewegte sich demnach in einem Band von etwa 13,5 % bis knapp 18 % (je nach Meldung).
Instrumentelle Struktur: Die Mitteilungen listen eine Reihe von Derivaten und Finanzierungsgeschäften – Equity Swaps stellen in mehreren Meldungen den größten Posten und waren in Einzelfällen für einen zweistelligen Prozentanteil der instrumentellen Stimmrechte verantwortlich. Darüber hinaus werden Equity Call- und Put-Optionen, Rechte aus Wertpapierleihe (right of recall), Convertible Bonds sowie diverse Retail-Structured-Products genannt. Laufzeiten und Ausübungszeiträume reichen bis 2029/2028, einige Instrumente haben bereits sehr kurzfristige Ausübungsfenster.
Organisation und Verantwortlichkeit: Als meldepflichtige juristische Person wird Morgan Stanley mit Sitz in Wilmington, Delaware, angegeben. Die Mitteilungen führen zudem eine Reihe von Tochter- und Schwestergesellschaften innerhalb des Konzerns auf (u. a. Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley Capital Services LLC), wobei ausgeführt wird, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte des Emittenten halten.
Marktimplikationen: Die schnellen Schwankungen in direkten und instrumentellen Anteilen deuten weniger auf eine langfristige Übernahmeabsicht als auf handelsgetriebene Anpassungen – typischerweise Market-Making, Prime-Brokerage oder Hedging von Kundenexposures. Für Anleger bleibt relevant, dass institutionelle Derivatepositionen die effektive Stimmrechtslage kurzfristig erheblich verändern können, ohne dass sich stets ein gleichlaufender Netto-Kauf oder -Verkauf von Aktien nachweisen lässt.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 38,45EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.