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    Morgan Stanley wirbelt Delivery Hero auf – kurzfristig 13–18% Stimmrechte

    Morgan Stanley wirbelt Delivery Hero auf – kurzfristig 13–18% Stimmrechte
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Morgan Stanley hat Ende Mai/Anfang Juni wiederholt Veränderungen seiner Stimmrechts- und Instrumentenpositionen an Delivery Hero gemeldet. Die Pflichtmitteilungen nach § 40 WpHG, übermittelt über den EQS-Dienst, dokumentieren eine volatile, tagesaktuelle Anpassung von Direktbeständen und derivativen Engagements – ein Hinweis auf aktives Handels- und Absicherungsverhalten des Institutsgeschäfts.

    Kernzahlen: Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG berechneten Stimmrechte von Delivery Hero beträgt 303.765.679. In den einzelnen Meldungen variierte Morgan Stanleys direkt zugerechneter Anteil binnen weniger Tage deutlich: Er lag teils bei 1,76 % (Meldung vom 26.05.), stieg auf 3,50 % (27.05.) und überschritt in einer Meldung am 28.05. sogar 5,52 %. Parallel dazu änderte sich die Zusammensetzung der über Instrumente zugerechneten Anteile (Optionen, Equity Swaps, strukturierte Produkte): Die berichteten instrumentellen Anteile schwankten zwischen rund 8 % und mehr als 15 %; die Summe aus direkten Stimmrechten und Instrumenten bewegte sich demnach in einem Band von etwa 13,5 % bis knapp 18 % (je nach Meldung).

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    Instrumentelle Struktur: Die Mitteilungen listen eine Reihe von Derivaten und Finanzierungsgeschäften – Equity Swaps stellen in mehreren Meldungen den größten Posten und waren in Einzelfällen für einen zweistelligen Prozentanteil der instrumentellen Stimmrechte verantwortlich. Darüber hinaus werden Equity Call- und Put-Optionen, Rechte aus Wertpapierleihe (right of recall), Convertible Bonds sowie diverse Retail-Structured-Products genannt. Laufzeiten und Ausübungszeiträume reichen bis 2029/2028, einige Instrumente haben bereits sehr kurzfristige Ausübungsfenster.

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    Organisation und Verantwortlichkeit: Als meldepflichtige juristische Person wird Morgan Stanley mit Sitz in Wilmington, Delaware, angegeben. Die Mitteilungen führen zudem eine Reihe von Tochter- und Schwestergesellschaften innerhalb des Konzerns auf (u. a. Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley Capital Services LLC), wobei ausgeführt wird, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte des Emittenten halten.

    Marktimplikationen: Die schnellen Schwankungen in direkten und instrumentellen Anteilen deuten weniger auf eine langfristige Übernahmeabsicht als auf handelsgetriebene Anpassungen – typischerweise Market-Making, Prime-Brokerage oder Hedging von Kundenexposures. Für Anleger bleibt relevant, dass institutionelle Derivatepositionen die effektive Stimmrechtslage kurzfristig erheblich verändern können, ohne dass sich stets ein gleichlaufender Netto-Kauf oder -Verkauf von Aktien nachweisen lässt.



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    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 38,45EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



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