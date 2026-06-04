RBC setzt auf Meta: KI‑Boom trotz EU‑Regeln für Messenger

Parallel zu dieser Einschätzung sorgt ein aktuelles Urteil des Gerichts der Europäischen Union in Luxemburg für regulatorische Klarheit: Die Richter bestätigten die Einstufung des Facebook‑Messengers als sogenannten Torwächter nach dem Digital Markets Act (DMA). Gleichzeitig erklärten sie die frühere Einstufung des Onlinedienstes Marketplace für nichtig. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig; die EU‑Kommission und Meta haben die Möglichkeit, Rechtsmittel beim Gerichtshof der Europäischen Union einzulegen.

Die kanadische Bank RBC hat ihre Einstufung für Meta Platforms auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 810 US-Dollar bestätigt. Analyst Brad Erickson betont in einer am Montag vorgelegten Studie, dass Meta an der Schnittstelle zweier langfristiger Trends steht, die das adressierbare Marktvolumen in den kommenden Jahren deutlich vergrößern könnten. Zwar werde der Konzern derzeit von Marktteilnehmern häufig als Unternehmen wahrgenommen, das zu viel in künstliche Intelligenz investiere; für Erickson ist gerade dies die Chance, weil KI die Monetarisierung bestehender Produkte und die Erschließung neuer Geschäftsbereiche beschleunigen könne.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für Investoren bedeutet das Urteil ein differenziertes Signal. Die Bestätigung des Messenger‑Status verfestigt die Erwartung, dass Meta in bestimmten Kernbereichen mit zusätzlichen Pflichten rechnen muss – etwa in Bezug auf Interoperabilität, Datenzugang und Beschränkungen bei der Selbstbevorzugung eigener Dienste. Solche Vorgaben können operative Anpassungen und Compliance‑Aufwände nach sich ziehen und das Wettbewerbsumfeld beeinflussen. Die Aufhebung der Einstufung für Marketplace entlastet Meta indes in einem Segment, in dem die Kommission nach Ansicht des Gerichts bei ihrer Bewertung auf unvollständige Daten gestützt hatte.

In der Kapitalmarktbewertung verbinden Analysten wie bei RBC die langfristigen Wachstumsoptionen durch KI und Plattformmonetarisierung mit kurzfristigen regulatorischen Unsicherheiten. Die Kombination aus umfangreichen Investitionen in KI‑Technologie und einer klareren regulatorischen Landschaft kann einerseits zu höheren Kosten und Einschränkungen führen, andererseits aber die Grundlage für neue Umsatzquellen schaffen. RBCs Outperform‑Rating spiegelt die Erwartung wider, dass der Markt das Potenzial zur Ausweitung des adressierbaren Marktes unterschätzt.

Kurzfristig bleiben Risiken bestehen – insbesondere mögliche weitere Eingriffe durch Regulatoren, Rechtsmittelverfahren und intensiver Wettbewerb. Mittelfristig jedoch sehen RBC und andere Beobachter in den Technologie‑ und KI‑Investitionen von Meta eine Treiberrolle für künftiges Wachstum. Das Urteil fällt in eine Phase, in der Meta massiv in Werbeprodukte, Rechenzentren und KI‑Infrastruktur investiert; höhere Compliance‑Kosten in Europa dürften die Profitabilität kurzfristig belasten, während verbesserte Datenzugänge und Interoperabilität mittelfristig neue Geschäftsmodelle für Drittanbieter und Werbekunden eröffnen können. Marktteilnehmer achten nun auf mögliche Auflagen, die Umsetzungskosten sowie auf den Ausgang eines möglichen Verfahrens vor dem Gerichtshof. Insgesamt bleibt die Kombination aus regulatorischem Gegenwind in Europa und technologischem Vorsprung ein zentrales Bewertungsargument.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,24 % und einem Kurs von 623,0EUR auf Nasdaq (04. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.