DriveNets: 410 Mio. USD – KI‑Fabric katapultiert GPU‑Clouds in neue Ära

Das Kerngeschäft von DriveNets ist die Bereitstellung einer Ethernet‑basierten Network Cloud, die inzwischen bei großen Telekommunikationsanbietern als Standard dient. Auf dieser Grundlage hat das Unternehmen eine KI‑Fabric entwickelt, die offene, herstellerunabhängige und heterogene Infrastrukturen unterstützt. Ziel ist es, Netzwerkengpässe in großskaligen GPU‑Clustern zu beseitigen, die GPU‑Auslastung zu erhöhen und die Zeit bis zur produktiven Nutzung von Clustern zu verkürzen — Maßnahmen, die unmittelbar die Kosten pro Token und die Effizienz von KI‑Workloads verbessern sollen.

DriveNets hat eine Serie‑D‑Finanzierungsrunde über 410 Millionen US‑Dollar abgeschlossen und damit die seit der Gründung eingesammelten Mittel auf rund 1 Milliarde US‑Dollar erhöht. Die Runde, angeführt von Bessemer Venture Partners und Atreides Management, brachte neben bestehenden Anlegern wie Pitango und D1 Capital Partners neue strategische Investoren wie AMD und Red Dot Capital ein. Mit einem Auftragsbestand von mehr als einer Milliarde US‑Dollar und seit 2025 positivem Cashflow will das israelische Unternehmen die Mittel vor allem zur Aufstockung von Lagerbeständen und zur Beschleunigung seiner KI‑Fabric‑Pipeline einsetzen.

Technisch setzt DriveNets auf Full‑Stack‑Optimierungen über gemeinsame Kommunikationsbibliotheken, Transportprotokolle, Netzwerkkarten, die Fabric selbst und Systemorchestrierung. Partnerschaften mit Halbleiter‑ und Systemanbietern wie AMD, Broadcom, Dell und Supermicro sollen validierte Referenzdesigns sowie eine bessere Integration von Netzwerk‑ und Rechenkomponenten sicherstellen. AMD betont, dass die Zusammenarbeit die Skalierbarkeit von KI‑Workloads auf offenen, standardbasierten Rechenzentren fördere; Broadcom hebt die Kombination aus Halbleiter‑ und Switching‑Technologie hervor.

Marktanalysten sehen einen langfristig enormen Bedarf: Die Verschiebung hin zu Multi‑Vendor‑ und heterogenen KI‑Architekturen sowie der Wandel der Ausgaben von Training hin zu Inferenz treiben die Nachfrage nach flexiblen Netzwerklösungen. Branchenstimmen prognostizieren ein Marktvolumen für KI‑Netzwerke in Milliardenhöhe bis zum Ende des Jahrzehnts. DriveNets positioniert sich mit seiner dezentralen Architektur, Lagerbestandskapazität und validierten Designs als Lieferant für Hyperscaler, NeoClouds, Forschungslabore und Tier‑1‑Provider.

Für Investoren ist die Runde ein Vertrauensbeweis in das Geschäftsmodell und die Marktchance, für Kunden bedeutet sie potenziell schnellere Lieferfähigkeit und bessere End‑to‑End‑Performance bei heterogenen KI‑Deployments. DriveNets‑CEO Ido Susan betonte, dass die teuerste ungenutzte Ressource heute eine GPU sei, die auf das Netzwerk warte, und hob hervor, dass höhere Auslastung die Kosten pro Workload senke und die betriebliche Skalierung erleichtere. Analysten verweisen allerdings auf Risiken: starke Konkurrenz von etablierten Switch‑Anbietern und proprietären Komplettlösungen, mögliche Engpässe in der Lieferkette sowie die Notwendigkeit, Kunden langfristig von offenen Multi‑Vendor‑Architekturen zu überzeugen. Kurzfristig sollte die frische Liquidität jedoch die Time‑to‑Market verkürzen und DriveNets erlauben, Großkunden schneller zu beliefern können.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 583,3PKT auf Ariva Indikation (03. Juni 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.