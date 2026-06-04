DBAG kombiniert Aktienrückkauf mit TNL-Mehrheit – starke Markt‑Signale

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat Ende Mai zwei wichtige Signale an Kapitalmarkt und Mittelstandssektor gesandt: Einerseits setzte das Unternehmen sein laufendes Aktienrückkaufprogramm fort, andererseits wurde über den DBAG ECF IV die Mehrheit an der TNL‑Gruppe erworben. Beide Mitteilungen dokumentieren eine doppelte Kapitalallokationsstrategie aus Rückvergütung an Aktionäre und aktiver Portfoliobildung.

Im Rahmen des seit Februar 2025 laufenden Rückkaufprogramms erwarb die DBAG im Zeitraum 25. bis 29. Mai 2026 insgesamt 2.050 Aktien – ausschließlich am 25. Mai zum durchschnittlichen Kurs von 25,90 Euro. Seit Beginn der Rückkäufe am 3. März 2025 summiert sich das Volumen auf 797.650 Aktien. Das Programm, das über ein beauftragtes Kreditinstitut börslich abgewickelt wird, wurde im März 2026 bis spätestens 31. Juli 2026 verlängert. Für Investoren signalisiert die Fortführung des Rückkaufs Maßnahme zur Ergebnisstützung und Kapitalrückführung; zugleich reduziert sie tendenziell die Streuung und kann das Ergebnis je Aktie stützen.

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Parallel dazu treibt die DBAG mit dem Erwerb der Mehrheit an der TNL‑Gruppe ihre Transaktionsaktivitäten voran. Der DBAG ECF IV erwirbt im Rahmen eines Management‑Buy‑outs einen Mehrheitsanteil an TNL, einem auf Umweltplanung, Genehmigungsberatung und Bauausführung für Energie‑ und Verkehrsinfrastruktur spezialisierten Dienstleister. TNL betreut Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von ökologischen Untersuchungen über Genehmigungsverfahren bis zur Bauausführung – und ist bei den großen Übertragungsnetzbetreibern sowie in namhaften Infrastrukturprojekten vertreten. Mit rund 250 Beschäftigten erwirtschaftete die Gruppe 2025 eine Gesamtleistung von etwa 30 Mio. Euro.

Die Transaktion unterstreicht DBAGs Fokus auf strukturell wachsende, resiliente Geschäftsmodelle mit hoher Auftragsvisibilität. TNL operiert in einem Markt, der seit 2020 mit hoher zweistelliger Rate wächst und durch langfristige Rahmenverträge gestützt wird. DBAG plant, die Marktpräsenz von TNL weiter auszubauen – unter anderem in Verteilnetzen, Schiene, Renaturierung sowie Klimaanpassung und Wassermanagement – und prüft ergänzende Zukäufe. Gründer und Management beteiligen sich signifikant rück, der Kaufpreis bleibt vertraulich; der Vollzug steht unter Behördenvorbehalt.

In der Summe liest sich die Kommunikation wie eine bewusste Balance: Liquidität wird teilweise an Aktionäre zurückgeführt, parallel werden durch gezielte Beteiligungen künftige Ertragsquellen geschaffen. Für Anleger bleibt wichtig, die weitere Entwicklung der Rückkäufe, die Integration von TNL und mögliche Effekte auf DBAGs Ergebnisentwicklung und Portfolioqualität zu beobachten.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 23,73EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.