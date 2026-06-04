Neuer Kurs bei LS telcom: Walter Denk wird CEO – Schöne bleibt CTO

LS telcom, ein seit 1992 bestehender Anbieter von Funktechnologie und Frequenzmanagement mit Kunden in mehr als 100 Ländern und Börsennotierung seit 2001, stellt mit der Personalentscheidung Kontinuität und strategische Erneuerung zugleich sicher. Der Schritt erhöht die Zahl der Vorstandsmitglieder vorübergehend von zwei auf drei, bis COO Roland Götz zum 30. September 2026 aus dem Vorstand ausscheidet.

Der Aufsichtsrat der LS telcom AG hat frühzeitig die Vorstandsnachfolge geregelt und den erfahrenen Manager Walter Denk zum Vorstandsmitglied berufen; er tritt sein Amt am 8. Juni 2026 an und soll nach einer zwölfmonatigen Übergangsphase im Juni 2027 den Vorstandsvorsitz übernehmen. Zugleich verlängerte das Gremium den Vertrag des Mitgründers und bisherigen CEO Dr. Georg Schöne bis zum 30. September 2028; Schöne gibt den Vorsitz auf eigenen Wunsch im Juni 2027 ab, bleibt aber bis Ende September 2028 als Vorstandsmitglied (als CTO) an Bord, um einen geordneten Übergang sicherzustellen.

Walter Denk bringt laut Mitteilung umfassende Führungserfahrung in Telekommunikation, Infrastruktur, Software und Deep Tech mit. Stationen seiner Laufbahn umfassen den CEO-Posten bei 1&1 Versatel, die Leitung des Technologie-Startups DeepUp sowie Führungsaufgaben bei Avaya, Comparex, der Deutschen Telekom und T-Systems. Sein Fokus liege auf dem Aufbau leistungsfähiger Vertriebs- und Organisationsstrukturen, nachhaltigen Wachstumsstrategien sowie der Steuerung von Transformations- und Skalierungsprozessen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Mario Lebherz betont, die geregelte Nachfolge schaffe Kontinuität und öffne zugleich das „nächste Kapitel“ für das Unternehmen. In der Begründung verweist der Aufsichtsrat auf die zunehmende strategische Bedeutung der Beherrschung des elektromagnetischen Spektrums für Militärs und den Schutz kritischer Infrastruktur – Felder, in denen LS telcom als deutsches Technologieunternehmen gut positioniert sei.

In Stellungnahmen zeigen sich sowohl Denk als auch Schöne optimistisch: Denk sieht Wachstums- und Internationalisierungspotenziale, Schöne würdigt die Übergabe nach mehr als drei Jahrzehnten Aufbauleistung. Für Investoren signalisiert die Personalie planbare Führungskontinuität und die Ambition, technologische Stärken in marktgerechtes Wachstum zu überführen. Kurzfristig dürfte die Hauptaufgabe darin bestehen, Denk in das Spezialgeschäft einzuarbeiten und Vertrieb sowie Skalierung weiter voranzutreiben.

Mittelfristig stehen für LS telcom neben organischem Wachstum auch Möglichkeiten für gezielte Akquisitionen, Partnerschaften im Verteidigungs- und Mobilfunksektor sowie die Intensivierung von Forschung und Entwicklung an. Für Denk wird es darauf ankommen, die Nischenführerschaft in Funkfrequenz-Management in skalierbare Geschäftsmodelle zu übersetzen und gleichzeitig regulatorische Anforderungen und Exportrestriktionen sensibel zu managen. Analysten erwarten, dass klare Zielvorgaben für Umsatzwachstum und Margenverbesserungen sowie konkrete KPIs für die Integration von Vertrieb und Produktentwicklung bald kommuniziert werden, um Marktvertrauen zu stärken. Die Aktie dürfte auf die Personalie positiv reagieren werden.

Die LS Telcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 3,905EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.