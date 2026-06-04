Analysten uneins: Steigt Rio Tinto trotz China‑Risiken weiter?

Die kanadische Bank RBC stufte Rio Tinto am 3. Juni 2026 von „Sector Perform“ auf „Underperform“ herab, hob jedoch gleichzeitig das Kursziel geringfügig von 6.300 auf 6.400 Pence an. Analyst Ben Davis begründet diesen vermeintlich widersprüchlichen Schritt mit der bereits starken Kursentwicklung der Aktie: In seinen Augen ist weiteres Aufwärtspotenzial schwer auszumachen. Als Hintergrund nennt er vor allem Warnsignale aus der chinesischen Wirtschaft, die eine Schwächung der Rohstoffnachfrage bedeuten könnten. Zudem weist Davis auf mögliche, teure unternehmensstrategische Maßnahmen hin, mit denen Rio Tinto sein Kupfergeschäft stärken könnte – ein Schritt, der kurzfristig die Profitabilität belasten, aber mittelfristig Kapazitäten und Kostenstruktur verändern könnte. Davis sieht in einem anderen Rohstoffkonzern, Glencore, derzeit attraktiveres Wertpotenzial.

Die Berichte von Analystenhäusern zeigen ein gespaltenes Bild für den Bergbaukonzern Rio Tinto und verdeutlichen die derzeitigen Unsicherheiten an den Rohstoffmärkten. Zwei prominente Research-Häuser präsentierten innerhalb weniger Tage unterschiedliche Bewertungen und Kursziele, was signalisiert, dass sowohl fundamentale Rohstofffaktoren als auch Bewertungen und mögliche Unternehmensstrategien in Konkurrenz zueinanderstehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dem gegenüber steht die Einschätzung von Deutsche Bank Research: In einem Kommentar vom 2. Juni 2026 hob Analyst Liam Fitzpatrick das Kursziel für Rio Tinto deutlich von 6.900 auf 7.400 Pence an, beließ die Einstufung jedoch auf „Hold“. Fitzpatrick verweist auf eine akute Marktknappheit bei Aluminium, die fundamentale Unterstützungen für den Preis und damit für die Bilanz von Produzenten wie Rio Tinto liefern könnte. Diese Sicht betont die Bedeutung segmentspezifischer Angebots- und Nachfrageverhältnisse – während Aluminium knapp erscheint, sind andere Metalle wie Kupfer stärker von Konjunktur- und Investitionszyklen abhängig.

Für Investoren bedeutet dies: Rio Tinto steht im Spannungsfeld zwischen positiven fundamentalen Treibern in einzelnen Metallspektren und makroökonomischen Risiken, insbesondere aus China. Die leicht erhöhten Kursziele beider Häuser deuten auf verbleibendes Wertpotenzial hin, unterscheiden sich aber erheblich in der Einschätzung des Risikos und der zeitlichen Perspektive. Anleger sollten daher sowohl die Entwicklung der Rohstoffpreise (insbesondere Aluminium und Kupfer) als auch mögliche strategische Entscheidungen des Konzerns genau verfolgen. Kurzfristig könnten makroökonomische Signale aus China und mögliche Übernahmen oder Investitionsprogramme die Kursentwicklung stärker beeinflussen als die bislang vorhandenen Bewertungskennzahlen.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 92,35EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.