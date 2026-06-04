9% Rendite, 4% Bauzins & wacklige KI-Governance: Vorsicht, Anleger!

Die Finanzmeldungen der vergangenen Tage spiegeln ein Umfeld steigender Finanzierungskosten, beschleunigter Technologieinvestitionen und struktureller Governance-Defizite wider. Die EverYield AG (vormals EverYield Properties) hat eine sechsjährige Unternehmensanleihe 2026/2032 mit einem festen Kupon von 9,0 % und einem Zielvolumen von bis zu 30 Mio. Euro aufgelegt. Das öffentliche Angebot läuft in Deutschland, Österreich und Luxemburg über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin; die Zeichnungsfrist an der Börse läuft bis 26. Juni 2026, das Online-Angebot bis Mai 2027. Die Mittel sollen als Startfinanzierung für den Ausbau des „Everyield Energy Campus“ dienen – Projekte in der Steiermark sowie in Burgenland, Niederösterreich und Nordfriesland sind vorgesehen; bei Vollplatzierung sollen rund 10–13 Mio. Euro für das erste Projekt in der Steiermark eingesetzt werden. Die hohe Verzinsung signalisiert, dass EverYield Anleger für projektbezogenes Risiko und das schwierige Zinsumfeld kompensieren will; die Emission ist vor allem für institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und Privatanleger adressiert.

Parallel zeigt der „State of the Industry“-Report von Galorath, dass sich Unternehmen massiv auf KI stützen: 79,1 % erhöhen KI‑Ausgaben, 60 % experimentieren aktiv mit KI in Schätzungsprozessen. Dem steht eine deutliche Governance‑Lücke gegenüber: Nur 23,6 % verfügen über klare KI‑Richtlinien, und Schatten‑KI ist weit verbreitet. Nur wer KI mit organisatorischer Integration, Governance und Prozessänderungen verbindet, erreicht messbare Verbesserungen in Planungsgenauigkeit. Die Studie warnt vor operationalen Risiken, wenn neue Werkzeuge ohne kontrollierenden Rahmen eingeführt werden.