ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für STMicro auf 80 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für STMicroelectronics auf 80 Euro
- Bleibt Kaufempfehlung nach rund 150 Prozent Kursgewinn
- Energiechips Silizium‑Photonik und Halbleiter für LEO
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 49 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen böten eine strukturelle Wachstumsstory, nicht bloß eine Kursrally, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend. Er blieb daher auch nach rund 150 Prozent Kursgewinn binnen drei Monaten bei seiner Kaufempfehlung. Seine Prognosen für 2027 lägen um bis zu 30 Prozent über dem Konsens. Als Wachstumstreiber hebt er Energiemanagement-Chips sowie Silizium-Photonik für KI-Rechenzentren sowie Halbleiter für Low-Earth-Orbit-Satelliten hervor./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 20:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 67,99 auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um +18,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,03 %.
Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 61,88 Mrd..
STMicroelectronics zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -29,16 %/+18,07 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 80 Euro
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Community Beiträge zu STMicroelectronics - 893438 - NL0000226223
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Apple‑News: STMicroelectronics als möglicher LiDAR‑Lieferant
Morgan Stanley bestätigt Gespräche zwischen Apple und STMicroelectronics über LiDAR‑Sensoren für das iPhone 18.
Details:
- Apple nutzt aktuell Sony als einzigen LiDAR‑Lieferanten.
- Apple prüft nun STMicro als zweiten Supplier.
- Das wäre ein strategischer Durchbruch für STMicro.
- Morgan Stanley sieht dies als positives Signal für 2026/2027.
Ich habe mir die Aktie hier angeguckt. Die Bilanz ist stark, die Bewertung am aktuellen Kurs fair bis unterbewertet, und die Dividende solide. Für langfristige Investoren mit Fokus auf Qualität und Technologie ist das ein attraktiver Einstiegsbereich wie ich finde. Beliefert:
|ZF Friedrichshafen
|Siliziumkarbid-Chips für Wechselrichter
|Tesla
|Chips für Leistungselektronik (indirekt über Zulieferer)
|Bosch
|Sensoren, Mikrocontroller (teilweise)
|Continental
|Automotive-Mikrocontroller
|Renault-Nissan
|Steuerungselektronik