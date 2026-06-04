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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ziel für STMicro auf 80 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für STMicroelectronics auf 80 Euro
    • Bleibt Kaufempfehlung nach rund 150 Prozent Kursgewinn
    • Energiechips Silizium‑Photonik und Halbleiter für LEO
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für STMicro auf 80 Euro - 'Buy'
    Foto: STMicroelectronics

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 49 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen böten eine strukturelle Wachstumsstory, nicht bloß eine Kursrally, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend. Er blieb daher auch nach rund 150 Prozent Kursgewinn binnen drei Monaten bei seiner Kaufempfehlung. Seine Prognosen für 2027 lägen um bis zu 30 Prozent über dem Konsens. Als Wachstumstreiber hebt er Energiemanagement-Chips sowie Silizium-Photonik für KI-Rechenzentren sowie Halbleiter für Low-Earth-Orbit-Satelliten hervor./rob/ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 20:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    STMicroelectronics

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    +1.199,81 %
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    ISIN:NL0000226223WKN:893438
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 67,99 auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um +18,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 61,88 Mrd..

    STMicroelectronics zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -29,16 %/+18,07 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 80 Euro


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