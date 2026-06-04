UBS hebt Ziel für STMicro auf 80 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 67,99 auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um +18,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,03 %.

Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 61,88 Mrd..

STMicroelectronics zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -29,16 %/+18,07 % bedeutet.