Hier fünf klickstarke Vorschläge (je ≤75 Zeichen): 1) CEOTRONICS: Rekord-Aufträge treiben Wachstum – Aktie wieder im Fokus 2) CEOTRONICS meldet Rekord-Auftragsbestand – starke Perspektiven 3) Rekord-Aufträge bei CEOTRONICS: Wachstumspotenzial für 202

Die CEOTRONICS AG hat im Geschäftsjahr 2025/26 (1. Juni 2025 bis 31. Mai 2026) nach vorläufigen Zahlen einen Rekordumsatz von rund 56,3 Mio. Euro erzielt und damit das Vorjahresniveau marginal um 0,9 Prozent übertroffen. Das Unternehmen konnte seine eigene Umsatzprognose einhalten; endgültige und detaillierte Zahlen sollen mit dem Geschäftsbericht am 7. September 2026 veröffentlicht werden. Deutlich ausgeprägter fiel die Dynamik bei Auftragseingang und Auftragsbestand aus: Der Auftragseingang stieg konzernweit um 66,2 Prozent auf etwa 74,6 Mio. Euro, der konsolidierte Auftragsbestand lag zum 31. Mai 2026 bei rund 78,2 Mio. Euro (+30,3%), jeweils neue Rekordwerte. Vorstandsvorsitzender Thomas H. Günther zeigte sich zufrieden und erwartet, dass das Konzernergebnis nach Steuern von etwa 5,3 Mio. Euro erreicht werden könnte — ein möglicher vierter Rekord.

Analysten begrüßen die Entwicklung: Montega hebt hervor, dass der Umsatz durch das Timing bei Auslieferungen des SmG-Programms im zweiten Halbjahr gebremst worden sei, sieht allerdings mit dem dritten SmG-Los über rund 47 Mio. Euro die Basis für deutlich steigende Erlöse in 2026/27. Montega erwartet für das kommende Jahr einen Umsatz von rund 68,5 Mio. Euro und rechnet damit, dass etwa 35.000 Systeme des dritten Loses im Geschäftsjahr 2026/27 sowie weitere 15.000 im Jahr 2027/28 ausgeliefert werden. Zudem betont Montega die strategische Bedeutung einer kürzlich erworbenen Gewerbeimmobilie zur Erweiterung von Produktion und Logistik, die die Umsetzung der langfristigen Vision65 erleichtere. Montega bestätigt die Kaufempfehlung und nennt ein Kursziel von 17,00 Euro (12 Monate).