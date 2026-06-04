BlackRock überschreitet 5% bei Nemetschek – Einfluss bleibt fraglich

Kernzahlen: Zum 27. Mai 2026 weist BlackRock in der Mitteilung vom 1. Juni eine Summe von 5,23 Prozent sämtlicher Stimmrechte aus. Davon entfallen 4,62 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte (§ 34 WpHG) und 0,61 Prozent auf Instrumente (Summe aus Rückübertragungsansprüchen aus Wertpapierleihe mit 0,003 Prozent und Contracts for Difference mit 0,61 Prozent). Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG betrachteten Stimmrechte beträgt 115.500.000. In der Folgemitteilung vom 2. Juni, mit Stichtag 28. Mai 2026, reduziert sich die aggregierte Quote geringfügig auf 5,22 Prozent (4,61 Prozent zugerechnet, 0,61 Prozent Instrumente). Die absolute Zahl der zugerechneten Stimmrechte liegt in beiden Meldungen bei rund 5,33 Millionen (5.337.336 bzw. 5.329.725 Stück).

BlackRock meldet Schwellenberührung bei Nemetschek: Zwei aufeinanderfolgende Stimmrechtsmitteilungen der Nemetschek SE, übermittelt über den EQS‑News‑Service am 1. und 2. Juni 2026, dokumentieren eine konzerninterne Anpassung der auf BlackRock entfallenden Stimmrechtsanteile. Die Meldungen beruhen auf freiwilligen Konzernmitteilungen auf Tochterunternehmen‑Ebene und betreffen die Nemetschek‑Aktie (ISIN DE0006452907).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Weitere Formalia: Als mitteilungspflichtige juristische Person ist BlackRock, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, angegeben; die Meldungen betonen, dass BlackRock weder beherrscht wird noch andere beherrscht, denen Nemetschek‑Stimmrechte zugerechnet werden. Die Mitteilungen enthalten darüber hinaus eine detaillierte, wenn auch in diesen Fällen ergebnislos bleibende Stammbaumauflistung zahlreicher BlackRock‑Tochtergesellschaften.

Einordnung: Die Bekanntgabe markiert das Überschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle, die nach deutschem WpHG meldepflichtig ist. Für Anleger und Marktbeobachter ist der Vorgang vor allem wegen der Transparenzanforderungen relevant: Zwar bleibt BlackRocks ökonomischer Einfluss auf Nemetschek moderat, weil direkte Stimmrechtsbestände nicht ausgewiesen werden; die Zurechnung beruht offenbar auf Fonds‑ und Verwahrstrukturen innerhalb des Konzerns sowie auf derivativen Instrumenten. Die marginale Veränderung zwischen den beiden Meldungen deutet auf technische Anpassungen in der Zusammensetzung der Instrumente hin.

Ausblick: Solange BlackRock seine Quote nahe der 5‑Prozent‑Marke hält, sind weitere Schwellenmeldungen möglich; für strategische Entscheidungen der Nemetschek‑Geschäftsführung sind diese Positionen derzeit jedoch nicht richtungsweisend.

Technisch betrachtet erklären die untersuchten Instrumente den Großteil der berichteten Differenz zur reinen Stimmrechtszuteilung: Contracts for Difference spiegeln ökonomische Exponierung ohne unmittelbare Ausübung von Stimmrechten, können aber nach Ausübung oder physischer Abwicklung zu kurzfristigen Änderungen der Anteilsverhältnisse führen. Rückübertragungsansprüche aus Wertpapierleihe sind hier vernachlässigbar. Für den Aktienkurs von Nemetschek dürften die Meldungen nur begrenzte Relevanz besitzen, solange BlackRocks Anteil in der Nähe der 5‑Prozent‑Grenze oszilliert und keine strategischen Übernahmen oder Zusammenschlüsse ersichtlich sind. Beobachter sollten künftig auf mögliche weitere Anpassungen in der Instrumentenzusammensetzung achten, die institutionelle Halterstrukturen und Liquiditätsmanagement widerspiegeln. Die Meldungen bestätigen indes einmal mehr das wachsende Gewicht großer Vermögensverwalter bei europäischen Small‑und Mid‑Caps insgesamt.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 61,83EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.