Berenberg startet 'Buy' für Douglas – Ziel 16 €: Jetzt einsteigen?

Trotz dieser Einschätzung steht die Aktie bei Anlegern nicht hoch im Kurs. Der Handel auf Tradegate reagierte jedoch positiv: Die Papiere stiegen um 3,6 Prozent auf 9,16 Euro gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. Auf Xetra bleibt die Aktie damit aber weiterhin deutlich negativ mit einem Jahresverlust von rund 27 Prozent. Der Berenberg-Analyst weist zugleich auf belastende Faktoren hin: Das Konsumumfeld ist insgesamt schwächer, und Douglas hat in Teilen durchwachsene Ergebnisse vorgelegt, was das Anlegerinteresse dämpft.

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Douglas-Aktie mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 16 Euro aufgenommen. Analyst Michael Heider begründet die Kaufempfehlung mit starken Barmittelzuflüssen und einer attraktiven Kombination aus stationärem Filialnetz und wachsendem Onlinegeschäft. Douglas, Europas führender Händler von Premium-Beautyprodukten, betreibt demnach knapp 2.000 Geschäfte in Europa und erzielt etwa ein Drittel seines Umsatzes über digitale Kanäle. Für Heider ergibt sich daraus ein reizvolles Chancen-Risiko-Verhältnis, zumal die Unternehmensbewertung derzeit als günstig eingeschätzt wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Hintergründe der Bewertung sind vielschichtig. Douglas verfolgt eine Omnichannel-Strategie, die stationäre Präsenz mit E‑Commerce verzahnt und damit Skalenvorteile in Logistik, Sortimentssteuerung und Kundenbindung ermöglichen soll. Die Cashflows bieten Spielraum für operative Investitionen und mögliche Rückführungen an die Anteilseigner oder Schuldenabbau, was die Bonität stärkt. Gegenläufig wirken makroökonomische Risiken wie ein schwächeres Konsumklima, steigender Wettbewerbsdruck im Beauty-Segment sowie operative Herausforderungen bei der Integration digitaler Prozesse.

Historisch betrachtet kehrte Douglas im März 2024 an die Börse zurück. Nach einem anfänglichen Zwischenhoch von 25,60 Euro im ersten Monat fiel der Kurs bis Mai dieses Jahres auf 8,23 Euro. Die von Berenberg gesetzte Zielmarke von 16 Euro impliziert damit ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau, aber noch unterhalb des früheren Jahreshochs.

Als kurzfristige Katalysatoren für eine Neubewertung der Aktie nennt Heider Umsatz- und Margenverbesserungen durch Effizienzmaßnahmen, digitale Kundenbindungsprogramme und gezielte Sortimentsoptimierung. Auch operative Stabilisierung in Kernmärkten und eine sichtbare Entspannung der Verbraucherlaune könnten das Sentiment drehen. Andererseits könnten steigende Marketingkosten, Verzögerungen bei der Filialoptimierung oder negative Währungseffekte die Erholung bremsen. Anleger sollten daher die Quartalszahlen, Cashflow-Entwicklung und Managementkommentare genau beobachten. Für langfristig orientierte Investoren bleibt Douglas ein Play auf die Konsolidierung im europäischen Beauty-Markt und auf das Potenzial, von einer weiteren Digitalisierung des Handels überproportional zu profitieren. Die Berenberg-Analyse setzt damit ein klares Zeichen für selektive Neueinstiege mit hoher Beobachtungspflicht bleiben.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 9,055EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.