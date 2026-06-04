Allianz knackt 5% bei Westwing – Rückkäufe drücken Streubesitz

Am 2. Juni meldete Westwing gemäß §40 WpHG, dass die Allianz Global Investors GmbH (Frankfurt/Main), Teil der Allianz-Konzernkette, zum 1. Juni 2026 einen Stimmrechtsanteil von 5,01 % an Westwing hält. Konkret sind 984.321 Stimmrechte zuzurechnen; direkte Stimmrechte werden mit null ausgewiesen. Die Meldung weist aus, dass Allianz Global Investors weder beherrscht noch beherrscht wird von Gesellschaften, die selbst Stimmrechte an Westwing halten, nennt aber die übergeordnete Struktur (Allianz SE → Allianz Asset Management GmbH → Allianz Global Investors GmbH). Vorherige Meldungen hatten einen Anteil von 4,97 % angegeben – die Schwelle von 5 % wurde damit überschritten, was nach deutschen Transparenzvorschriften meldepflichtig ist.

Zwei Pflichtmitteilungen der Westwing Group SE zeichnen diese Woche ein klares Bild: Ein institutioneller Investor hat seine Beteiligung am Möbel- und Wohnaccessoire-Händler erhöht – und das Unternehmen selbst setzt seinen Aktienrückkauf planmäßig fort.

Parallel informiert Westwing in einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung (MAR/Delegierte Verordnung) über den Fortgang des bereits angekündigten Aktienrückkaufs. Im Zeitraum 25. bis 29. Mai 2026 erwarb das Unternehmen 18.683 eigene Aktien über die Frankfurter Börse (XETRA) – das aggregierte Volumen dieser Woche zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 14,8997 EUR entspricht einem Kaufvolumen von rund 278.000 EUR. Seit Beginn des Programms (Handelsbeginn 9. Februar 2026) beläuft sich die Zahl der zurückerworbenen Aktien auf 360.455 Stück.

Setzt man diese Rückkäufe ins Verhältnis zur Grundgesamtheit, ergibt sich: Die Gesamtzahl der Stimmrechte wird in der Stimmrechtsmitteilung mit 19.650.000 angegeben. Die bislang zurückgekauften 360.455 Aktien entsprechen damit rund 1,84 % des Grundkapitals. Auf Basis des angegebenen Durchschnittskurses summiert sich der Gegenwert der seit Februar erworbenen Aktien auf ungefähr 5,37 Mio. EUR.

Für Anleger sind zwei Effekte zu beachten: Die fortgesetzten Rückkäufe verringern den Streubesitz und können das Ergebnis je Aktie stützen; gleichzeitig erhöhen sie – rein rechnerisch – den relativen Anteil bereits bedeutender Investoren wie Allianz Global Investors, was selbst bei passiven Investmentstrategien zu Meldepflichten führt. Operative oder strategische Absichten hinter der erhöhten Allianz-Beteiligung wurden nicht kommuniziert; die Meldungen beschränken sich auf die formalen Transparenzen nach WpHG und MAR.

Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 14,53EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.