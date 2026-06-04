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    Bond-Rutsch durch Öl-Schock und Nahost-Konflikt – EZB-Zinsanhebung droht

    Bond-Rutsch durch Öl-Schock und Nahost-Konflikt – EZB-Zinsanhebung droht
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen gerieten in der vergangenen Handelswoche unter deutlichen Druck, getrieben von einem erneuten Anstieg der Ölpreise und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. In mehreren Sitzungen büßten die Bund-Futures spürbar ein: Der richtungweisende Euro-Bund-Future bewegte sich zwischen rund 125,8 und 126,3 Punkten, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zeitweise auf etwa 3,01 Prozent anstieg, sich zuletzt aber wieder in den Bereich um 2,95–2,98 Prozent zurückschob. Damit setzte die Volatilität nach den starken Ausschlägen Ende der Vorwoche fort.

    Als treibende Kraft gelten die Ölpreise, die angesichts der verschärften Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran sowie der Rolle regionaler Akteure wie der Hisbollah wieder zulegten. Berichte über eine mögliche Sperrung strategischer Seewege – Straßenzüge wie Hormus und Bab al-Mandab wurden von iranischer Seite in die Diskussion gebracht – schürten Ängste vor Angebotsstörungen und stärkten inflationsanheizende Erwartungshaltungen. Hinzu kamen Meldungen über das Aussetzen bilateraler Kontakte und Verhandlungen, was die Unsicherheit weiter erhöhte.

    Die Märkte preisen zunehmend die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Reaktion der Europäischen Zentralbank (EZB) ein: Angesichts steigender Inflationserwartungen und einer zuletzt für Mai berichteten Teuerungsrate von rund 3,2 Prozent wird eine Leitzinsanhebung in der kommenden Woche weithin erwartet. Aussagen von EZB-Vertretern und Analysen von Bankexperten sprechen für eine Erhöhung um 25 Basispunkte und halten weitere Schritte im Jahresverlauf nicht für ausgeschlossen. Diese Aussicht belastet Staatsanleihen ebenfalls, da höhere Zinsen die Kurse drücken.

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    Konjunkturdaten aus der Eurozone lieferten nur begrenzte Impulse: Die zweite Schätzung für das Industrie‑Sentiment im Mai fiel etwas weniger negativ aus als zunächst gemeldet, die Arbeitslosenquote blieb stabil. In Deutschland fiel der Einzelhandelsumsatz im April erneut, unter anderem wegen schwacher Umsätze an Tankstellen — ein Indiz dafür, dass höhere Energiepreise die Binnenlage dämpfen. Für den weiteren Handelsverlauf stehen wichtige US‑Daten auf dem Programm, etwa der ISM‑Einkaufsmanagerindex für die Industrie, der als Gradmesser der Widerstandsfähigkeit der US‑Wirtschaft gilt und globalen Märkten Richtung geben könnte.

    Insgesamt kennzeichnete die Berichtsperiode ein Auf und Ab: Geopolitische Risiken und Ölpreisbewegungen bestimmten kurzfristig das Geschehen, während die anhaltende Diskussion um die EZB‑Geldpolitik den mittelfristigen Zinsausblick prägte. Anleger blieben folglich vorsichtig, suchten Risikoabschläge in den Anleihemärkten und beobachteten aufmerksam die politische Entwicklung im Nahen Osten sowie die nächste EZB‑Entscheidung.



    BUND Future

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    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 125,5EUR auf Ariva Indikation (03. Juni 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.



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