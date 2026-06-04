H&M unter Beschuss: Tarifstreiks und Konkurrenz verschärfen Krise

Parallel verschärft die Gewerkschaft Verdi die Lage auf der heimischen Arbeitsmarktfront und ruft zu bundesweiten Warnstreiks im Einzel-, Groß- und Außenhandel auf; betroffen seien Aktionen an Donnerstag und Freitag in allen Bundesländern mit Großkundgebungen in Kiel, Erfurt, Berlin, Bochum und Saarbrücken. Verdi-Vorständin Silke Zimmer bezeichnete die jüngsten Arbeitgeberangebote als "schlicht unverschämt" und sprach von einer "bodenlosen Frechheit". Ziel der Streiks ist, ein verhandlungsfähiges Angebot zu erzwingen; Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro, bei zwölfmonatiger Laufzeit.

Die jüngsten Signale aus dem internationalen Aktien-Research und der heimischen Tarifrunde zeichnen ein geteiltes Bild für den Mode- und Handelssektor: Auf der einen Seite korrigierte die kanadische Bank RBC ihr Kursziel für H&M von 185 auf 175 schwedische Kronen, beließ die Bewertung jedoch bei "Sector Perform". Analyst Richard Chamberlain warnt vor einer starken Polarisierung im europäischen Bekleidungsmarkt: Wettbewerber wie Inditex, Next und Uniqlo dürften Marktanteile zu Lasten von H&M und Primark gewinnen. Das Research betont, dass sich diese Entwicklung zunehmend in diver­genden Bewertungen niederschlagen sollte – ein Hinweis darauf, dass Investoren künftig selektiver über Geschäftsmodelle, Preisstellung und digitale Kanalstärke urteilen werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Arbeitgeberseite signalisiert Zurückhaltung: In einzelnen Ländern wurden Erhöhungen von zwei Prozent ab November sowie 1,5 Prozent ab August 2027 über zwei Jahre offeriert. Der Handelsverband Deutschland (HDE) betont, angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gebe es "kaum Spielraum" für deutlich höhere Löhne und erwartet keine spürbaren Auswirkungen für Kunden. Mitte Mai hatte Verdi bereits mehr als 200 Standorte – unter anderem Filialen von Edeka, Kaufland, Douglas, H&M und Ikea – bestreikt; nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich mehr als 5.000 Beschäftigte. In mehreren Bundesländern fallen Geschäfte am Donnerstag wegen des Feiertags Fronleichnam ohnehin aus.

Für Investoren und Manager bedeutet die Kombination aus struktureller Marktveränderung und akuter Lohnkonflikte erhöhte Unsicherheit: Preissensible Formate mit niedriger Marge könnten Marktanteile verlieren, gleichzeitig erhöhen wiederkehrende Arbeitskämpfe operative Risiken und Personalkosten. Politische und saisonale Effekte beruhigen die Lage nicht. Insgesamt dürfte sich die Spreizung zwischen Gewinnern mit resilienten Geschäftsmodellen und Verlierern mit Anpassungsbedarf weiter ausprägen – ein Szenario, das sowohl Kursziele als auch Branchenaussichten nachhaltig beeinflussen kann.

Analysten werden deshalb künftig besonders auf Margenentwicklung, Preissetzungsspielräume, Omnichannel-Strategien und Lagerbestände achten. Kurzfristig können operative Störungen und Lohndruck die Margen belasten; mittelfristig entscheidet die Fähigkeit zu Sortimentsschärfung und digitalen Umsatzanteilen über die Gewinnerrolle. Anleger sollten ihre Positionen selektiv überprüfen und bei Namen mit klarer Differenzierung und starker Kapitalrendite bevorzugen. Gleichzeitig bleibt die politische Debatte um Tarifbindung und Wettbewerbsfähigkeit ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor für Bewertungen auf kurze Sicht.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 15,11EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.