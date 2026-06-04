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    Iran: Inflation explodiert – Russlands Gaspläne bringen Europa in Not

    Iran: Inflation explodiert – Russlands Gaspläne bringen Europa in Not
    Foto: by-studio busse/yankushev - 43168967

    Mehr als drei Monate nach Beginn der militärischen Auseinandersetzungen sind die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts in zwei regionalen Brennpunkten deutlich spürbar: Im Iran schießt die Inflation in bisher ungeahnte Höhen, in Russland wird auf dem Wirtschaftsforum von St. Petersburg über die Wiederaufnahme von Gaslieferungen nachgedacht – beides mit globalen Implikationen für Preise, Handel und Energiesicherheit.

    Laut Zentralbankdaten lag der Verbraucherpreisindex in iranischen Städten im Mai um 77,2 Prozent über dem Vorjahr; die durchschnittliche Inflationsrate der letzten zwölf Monate beträgt 53,9 Prozent. Das privatwirtschaftliche Bamdad-Institut spricht von den höchsten Preissteigerungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Besonders hart trifft es Dienstleistungen: Restaurant- und Hotelpreise stiegen im Monatsvergleich um 88 Prozent, Gesundheitskosten, Verkehr, Telekommunikation und Haushaltsdienstleistungen legten jeweils um rund 20 Prozent zu. In Metropolen berichten Konsumenten von noch stärkeren Preissprüngen bei Lebensmitteln und Gastronomie, in Einzelfällen von mehr als einer Verdopplung. Zugleich hat der Rial gegenüber dem Euro erheblich an Wert verloren. Wirtschaftlich verschärft wird die Lage durch Exportbehinderungen: Iranische Streitkräfte übernahmen die Kontrolle über eine strategisch wichtige Meerenge, während die USA eine Seeblockade verhängten und so Exporte von Öl, Flüssiggas und Dünger einschränken. Das reduziert Devisen-Einnahmen und verschärft Importkosten – ein klassischer Nährboden für importierte Inflation und Versorgungsengpässe. Konsumenten reagieren mit Konsumzurückhaltung, die Binnen nachfrage dämpft und in Kombination mit Angebotsengpässen die Wirtschaftstätigkeit belastet.

    Parallel dazu setzt sich auf dem St. Petersburger Forum das Thema Energieversorgung in Europa auf die Agenda. Gazprom-Chef Alexej Miller traf AfD-Politiker Markus Frohnmaier – Gesprächsthema: mögliche Wiederinbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines und die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach einem Lieferstopp seit September 2022. Die Pipeline-Infrastruktur ist jedoch nach Sabotageakten und politischer Eskalation schwer beschädigt; eine unmittelbare Wiederherstellung gilt als politisch und technisch schwierig. Gazprom warnt derweil vor niedrigen Gasspeicherständen in Europa und betont die Herausforderung, diese vor dem nächsten Winter aufzufüllen. Für Europa bleibt das Szenario prekär: Energiepreise und Versorgungsrisiken treiben Industriestandorte und Verbraucherpreise, die Suche nach alternativen Lieferquellen und Speicherkapazitäten wird zur strategischen Priorität.

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    Beide Entwicklungen zeigen: Krieg und geopolitische Spannungen verschieben Märkte, treiben Inflation und stellen Infrastruktur ­– von Transportwegen bis Gasleitungen – auf die Probe. Für Politik und Wirtschaft bedeutet das: kurzfristige Krisenmaßnahmen plus langfristige Strategien zur Entkopplung von geopolitisch instabilen Lieferketten.



    Erdgas

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    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 3,233USD auf Ariva Indikation (03. Juni 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.




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