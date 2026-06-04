ABO Energy: Rating stoppt — Sanierung bis Juli und fehlende 2025‑Zahlen

Konkret stützt sich die Entscheidung auf den ersten Entwurf eines im Mai vorgelegten Sanierungsgutachtens, das ABO Energy zwar grundsätzlich als sanierungsfähig einstuft. Das Unternehmen müsse nun jedoch bis zum Ende der aktuellen Stillhaltevereinbarung Ende Juli eine tragfähige Sanierungsfinanzierung vorlegen. In Folge des Entwurfs passte ABO Energy seine Prognose für 2026 nach unten an: Ein positives Konzernergebnis wird nicht mehr erwartet. Für 2027 rechnet das Management hingegen mit einem positiven EBITDA, was auf eine mögliche operative Erholung hindeutet — allerdings bleibt dies vorerst projektiv.

First Berlin Equity Research hat sein Coverage zu ABO Energy KGaA vorerst ausgesetzt: Analyst Dr. Karsten von Blumenthal setzte am 3. Juni das bisherige Rating „Hinzufügen“ sowie das Kursziel von 8,00 Euro auf „under review“. Hintergrund sind erhebliche Unsicherheiten im Zuge einer laufenden Sanierung und fehlende testierte Jahreszahlen für 2025. Die Meldung signalisiert, dass die bisherige Einschätzung der Aktie momentan nicht belastbar ist und Investoren erhöhte Vorsicht geboten ist.

Zudem hat der Geschäftsverlauf 2026 offenbar zu einem Verlust geführt, der bereits die Hälfte des Grundkapitals erreicht. Deshalb setzte der Vorstand eine außerordentliche Hauptversammlung (a.o. HV) für den 9. Juli an, um die Kapitalverluste formell anzuzeigen. Die Offenlegung des Jahresabschlusses 2025 wurde verschoben; die Veröffentlichung ist nun für das dritte Quartal 2026 geplant. Diese Verzögerungen erschweren eine verlässliche Bewertung der Bilanzsituation und der Sanierungsfortschritte.

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Für Anleger bedeuten diese Entwicklungen mehrere Risiken: Die erfolgreiche Beschaffung einer Sanierungsfinanzierung bis Ende Juli ist entscheidend; gelingt dies nicht, drohen weitergehende strukturelle Maßnahmen oder Kapitalverwässerungen. Das Fehlen testierter Zahlen für 2025 erschwert die Einschätzung der Liquiditätslage und möglicher Covenants mit Gläubigern. Die Ansetzung der a.o. HV ist ein weiterer Indikator für akuten Kapitalbedarf und regulatorische Pflichten gegenüber Aktionären.

First Berlin betont, dass die Studie keine Anlageberatung darstellt. Entscheidend für die nächste Ratingsentscheidung werden die geprüften 2025er Abschlüsse, die konkrete Finanzierungszusage und belastbare operative Kennzahlen für 2026 sein. Kurzfristig dürften Nachrichten über die Finanzierungssicherung, Ergebnisse der a.o. HV und das Timing der Veröffentlichung geprüfter Zahlen die Kursentwicklung maßgeblich bestimmen. Bis dahin bleibt die Aktie aus Sicht des Researchhauses vorläufig unbewertbar.

Die ABO Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 5,945EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.