Im Konsolidierungsmodus

Auf der Unterseite dürfte erst ein Rückgang unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 5.925 Punkten (steigend) das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären weitere Verluste in Richtung 5.835 Punkte und darunter bis 5.750 Punkte möglich.

Die Möglichkeit eines erneuten Anstiegs bis zum Rekordhoch von Ende Februar bei 6.199 Punkten bleibt weiterhin bestehen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Ende Mai begonnene Konsolidierungsphase zunächst abgeschlossen wird. Zuvor war es dem Index gelungen, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden, was als positives Signal gewertet werden kann. Gelingt später auch der Sprung über das Rekordhoch, könnten sich aus den aktuellen Kursmustern sogar weitere Kursziele bei 6.487 Punkten ableiten lassen.

Trotz der laufenden Konsolidierung bleibt der EuroStoxx 50 damit ein Index, den Anleger aufmerksam beobachten sollten. Besonderes Augenmerk dürfte dabei weiterhin auf der Nachrichtenlage im Nahen Osten liegen, da diese die Marktstimmung maßgeblich beeinflussen kann.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 6.140 Punkte

Kursziel : 4.199 Punkte

Renditechance via DU98UX : 20 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 5 Tage

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98UX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,07 - 4,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.664,323 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 5.664,323 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.053,58 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4.199 Punkte Hebel: 14,88 Kurschance: + 20 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU64WZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,21 - 4,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.470,433 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 6.470,433 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.053,58 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,34 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.