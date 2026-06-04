Nervosität auf dem Frankfurter Parkett

Trotz des Rückgangs befindet sich der DAX weiterhin in dem Aufwärtstrend, der bereits seit Mitte März besteht. Allerdings notiert der Index inzwischen direkt an der unteren Begrenzung dieses Trendkanals. Sollte diese wichtige Unterstützung unterschritten werden, könnte sich die Korrektur zunächst bis zum 50-Tage-Durchschnitt bei 24.413 Punkten ausweiten.

Auslöser der jüngsten Schwäche waren vor allem die überraschend verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran. In der Folge verlor der deutsche Leitindex an Boden und schloss den Handelstag bei 24.795 Punkten.

Fällt der DAX weiter zurück, rücken die nächsten Unterstützungsbereiche bei 23.968 und 23.715 Punkten in den Fokus. Auf der anderen Seite müsste der Index zunächst wieder über 25.370 Punkte steigen, um einen erneuten Anlauf auf das Rekordhoch von 25.507 Punkten zu starten.

Für Anleger bleibt die Lage damit angespannt. Die weitere Entwicklung an den Börsen dürfte in den kommenden Tagen maßgeblich davon abhängen, ob sich die geopolitische Situation im Nahen Osten entspannt oder weiter verschärft.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.795 Punkten

VDAX mit steigender Tendenz - Nervosität legt leicht zu

Fear& Greed Index bei 54 auf "Neutral" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 53 - Neutral MACD: 314 - Buy Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.224 und 26.481 Punkten, nach unten bei 24.479 / 24.203 / 23.968 und 23.715 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX auf Trendkante gefallen, drohender Trendbruch! - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber stetig rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (02. Juni 2026): Bei 18,57% (steigend) (Vortag: 19,21%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziele bei 23.476/23.000 Punkten 2. Stop-Buy-Order über 24.500 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.150 Punkten. Kursziele bei 25.000 /25.507 Punkten - AKTIV! - Stopp hochziehen! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1NX0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,14 - 9,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.905,92 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.905,92 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.795,95 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 27,13 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LPH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,13 - 9,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.670,51 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.670,51 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.795,95 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,21 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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