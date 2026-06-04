Tendenz zeigt weiter nach unten

Marktbeobachter sehen die aktuelle Erholung eher als Zwischenbewegung innerhalb einer größeren Konsolidierung. Sollte sich dieses Szenario bestätigen, könnte die Aktie langfristig sogar in Richtung 20,00 Euro zurückfallen.

Seit dem Jahreshoch bei 33,05 Euro Mitte Januar befindet sich die Aktie in einer längeren Korrekturphase. Nach dem Rücksetzer erreichte das Papier Ende März den tiefsten Stand seit Ende Juni des Vorjahres. Zwar konnte sich die Aktie seither wieder etwas erholen, doch aus charttechnischer Sicht bleibt das Gesamtbild angeschlagen.

Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes wäre dagegen ein deutlicher Anstieg über die Marke von 29,00 Euro erforderlich. Erst dann könnte das bisherige Jahreshoch bei 33,05 Euro wieder als realistisches Kursziel in den Fokus rücken.

Die kommenden Handelstage dürften daher entscheidend werden. Anleger werden genau beobachten, ob die Aktie ihre Erholung fortsetzen kann oder ob sich die übergeordnete Schwäche weiter durchsetzt.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 24,85 Euro

Kursziel : 20,00 Euro

Renditechance via DU8VLS : 170 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98E5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,59 - 2,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24,4124 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 24,4124 Euro akt. Kurs Basiswert: 26,93 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,04 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8VLS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,45 - 2,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,3804 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 29,3804 Euro akt. Kurs Basiswert: 26,93 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 20,00 Euro Hebel: 10,52 Kurschance: + 170 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.