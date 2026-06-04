TeamViewer, BTQ Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Philipp Schulze - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Antimony Resources
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|Vault Strategic Mining
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|Deep Sea Minerals
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|POET Technologies
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
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|Forum
|News
|🥇
|TeamViewer
|38
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|Bitcoin
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|Almonty Industries
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|Energiekontor
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|NVIDIA
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|Rheinmetall
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
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|Forum
|News
|🥇
|BTQ Technologies
|+12,18 %
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|🥈
|Daqo New Energy
|+7,91 %
|💬
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|Whitehaven Coal
|+6,76 %
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|🟥
|Broadcom
|-11,68 %
|💬
|📰
|🟥
|Netskope Registered (A)
|-16,14 %
|📰
|🟥
|PVH
|-21,77 %
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Antimony Resources
Wochenperformance: +6,72 %
Wochenperformance: +6,72 %
Platz 1
Vault Strategic Mining
Wochenperformance: -12,27 %
Wochenperformance: -12,27 %
Platz 2
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +95,56 %
Wochenperformance: +95,56 %
Platz 3
POET Technologies
Wochenperformance: +12,57 %
Wochenperformance: +12,57 %
Platz 4
Ballard Power Systems
Wochenperformance: -5,83 %
Wochenperformance: -5,83 %
Platz 5
Broadcom
Wochenperformance: +0,64 %
Wochenperformance: +0,64 %
Platz 6
TeamViewer
Wochenperformance: +4,64 %
Wochenperformance: +4,64 %
Platz 7
Bitcoin
Wochenperformance: -17,51 %
Wochenperformance: -17,51 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -0,38 %
Wochenperformance: -0,38 %
Platz 9
Energiekontor
Wochenperformance: -7,25 %
Wochenperformance: -7,25 %
Platz 10
NVIDIA
Wochenperformance: +1,87 %
Wochenperformance: +1,87 %
Platz 11
Rheinmetall
Wochenperformance: -3,07 %
Wochenperformance: -3,07 %
Platz 12
BTQ Technologies
Wochenperformance: +17,99 %
Wochenperformance: +17,99 %
Platz 13
Daqo New Energy
Wochenperformance: +2,74 %
Wochenperformance: +2,74 %
Platz 14
Whitehaven Coal
Wochenperformance: +10,17 %
Wochenperformance: +10,17 %
Platz 15
Broadcom
Wochenperformance: +0,64 %
Wochenperformance: +0,64 %
Platz 16
Netskope Registered (A)
Wochenperformance: -10,30 %
Wochenperformance: -10,30 %
Platz 17
PVH
Wochenperformance: -20,52 %
Wochenperformance: -20,52 %
Platz 18
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