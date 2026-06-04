Inditex überrascht Markt: Zara-Umsatz boomt, Aktie schießt hoch

Das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich im Berichtszeitraum um sieben Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro und lag damit leicht über den Konsenserwartungen. Der Nettogewinn belief sich auf etwa 1,4 Milliarden Euro, ein Zuwachs von rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen spiegeln nach Einschätzung von Analysten die Fähigkeit des Konzerns wider, in einem anspruchsvollen Marktumfeld Marktanteile zu halten oder auszubauen.

Inditex hat einen robusten Start ins Geschäftsjahr 2026/27 hingelegt und sich damit gegen die verhaltene Konsumstimmung in Europa behauptet. Der Betreiber der Modemarke Zara meldete für das erste Quartal bis Ende April einen Umsatz von rund 8,7 Milliarden Euro – ein Plus von knapp sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Währungsbereinigt lag das organische Wachstum deutlich höher bei 8,8 Prozent; im Mai zog dieser Wert sogar auf 11,5 Prozent an, was auf eine anhaltend starke Nachfrage der Frühjahrs- und Sommerkollektionen schließen lässt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Anleger reagierten positiv: Die Inditex-Aktie zog im vorbörslichen Handel deutlich an und notierte zuletzt rund fünf Prozent fester; in einer weiteren Berichterstattung wurde ein Kursanstieg auf 55,60 Euro (+5,5 %) verzeichnet. Trotz eines moderaten Kursrückgangs seit Jahresbeginn liegen die Titel auf Zwölfmonatsbasis rund 18 Prozent im Plus.

Marktkommentare von Analysten unterstreichen die Stärke des Starts: James Grzinic von Jefferies lobte das organische Wachstum und die seit Mai sichtliche Belebung als Beleg für Inditex’ Fähigkeit, in einem schwierigen europäischen Umfeld zu performen. Sreedhar Mahamkali von der UBS bewertete die Bestätigung der Bruttomargenprognose auf Vorjahresniveau als beruhigend angesichts der Unsicherheit durch steigende Fracht- und Rohstoffkosten – Risiken, die unter anderem im Kontext des Iran-Kriegs diskutiert werden. Die kanadische Bank RBC beließ Inditex nach den Zahlen auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 62 Euro und hob den starken Start ins zweite Quartal hervor, wies jedoch auf positive Kalendereffekte hin, die diesen Start begünstigt haben könnten.

Zu Inditex gehören neben Zara weitere Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka und Stradivarius. Insgesamt spricht die Bilanz des Quartals für operative Stabilität und Widerstandskraft: Umsatz- und Ergebnissteigerungen sowie die bestätigte Margenprognose stärken das Vertrauen der Investoren, auch wenn die Entwicklung von Fracht- und Rohstoffkosten sowie mögliche Kalendereffekte im weiteren Jahresverlauf zu beobachten bleiben.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 53,64EUR auf Tradegate (03. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.