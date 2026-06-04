electrovac‑IPO überzeugt, Dstny startet Sprach‑KI‑Offensive

In kurzer Folge setzen zwei unterschiedliche Kapitalmarkt- und Technologieereignisse Akzente: Der IPO der electrovac AG verlief solide und bestätigt Investoreninteresse an spezialisierten Industriezulieferern, während Dstny mit einer KI‑zentrierten Sprachplattform einen strategischen Angriff auf das Marktsegment „Sprach‑KI für Geschäftskommunikation“ startet.

Bei electrovac, einem weltweiten Spezialisten für hermetische Glas‑Metall‑Gehäuse für sicherheitskritische Elektronik, endete die 30‑tägige Stabilisierungsperiode am 29. Mai 2026 mit einem erfreulichen Kursbild. Der Xetra‑Schlusskurs von 8,79 EUR lag 12,7 % über dem Ausgabepreis von 7,80 EUR; die Marktkapitalisierung beträgt damit rund 140,6 Mio. EUR. BankM AG agierte als Stabilisierungsmanager und nutzte die Greenshoe‑Option nur teilweise: 119.846 der 576.000 zusätzlichen Aktien wurden gehandelt, das Stabilisierungsvolumen belief sich auf 878.308,72 EUR. Insgesamt summiert sich das Transaktionsvolumen auf 33,5 Mio. EUR; der Streubesitz liegt bei circa 27 %. Electrovac will die Nettoerlöse vornehmlich in den Ausbau globaler Produktionskapazitäten investieren — Erweiterung in Thailand, Aufbau lokaler Produktion in China sowie Zugang zu Fertigung und Lizenzen in den USA — um die Bereiche Personal Safety sowie Aerospace & Defense zu stärken. BankM betont die Bedeutung langfristiger Begleitung mittelständischer Emittenten; Vorstand Thomas Stewens sieht den gelungenen Börsengang als Bestätigung der Beratungs‑ und Platzierungsqualität der Bank.