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    Goldpreis

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    Gold klettert weiter Kurs 4.469,33 USD

    Gold steigt moderat um +0,78 % und notiert bei 4.469,33 USD.

    Goldpreis - Gold klettert weiter Kurs 4.469,33 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Der Goldpreis legt +0,78 % zu und erreicht 4.469,33USD. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,48 %
    1 Monat -3,72 %
    3 Monate -13,83 %
    1 Jahr +32,19 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.380,87USD. Heute notiert Gold bei 4.469,33USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.219,5USD wert – ein Zuwachs von +32,19 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Langfristig wird Gold als Krisenwährung gesehen; Hinweise nennen ca. 130% Anstieg über drei Jahre. Kurzfristig wird der Einfluss geopolitischer News, besonders zum Iran-Konflikt, diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht angegeben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: unbekannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

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    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 351,85EUR +0,69 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 123,92EUR +0,70 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 252,24EUR +0,48 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 375,74EUR -0,23 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 96,62EUR +0,05 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 587,55EUR -0,20 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 368,92EUR +0,61 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 74,78EUR +0,52 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 123,92EUR +0,43 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,460EUR +0,44 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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