Goldpreis
Gold klettert weiter Kurs 4.469,33 USD
Gold steigt moderat um +0,78 % und notiert bei 4.469,33 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,48 %
|1 Monat
|-3,72 %
|3 Monate
|-13,83 %
|1 Jahr
|+32,19 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.380,87USD. Heute notiert Gold bei 4.469,33USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.219,5USD wert – ein Zuwachs von +32,19 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Langfristig wird Gold als Krisenwährung gesehen; Hinweise nennen ca. 130% Anstieg über drei Jahre. Kurzfristig wird der Einfluss geopolitischer News, besonders zum Iran-Konflikt, diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht angegeben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: unbekannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|351,85EUR
|+0,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,92EUR
|+0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|252,24EUR
|+0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|375,74EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|96,62EUR
|+0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|587,55EUR
|-0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|368,92EUR
|+0,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,78EUR
|+0,52 %
|Long
|1
|0,00
|123,92EUR
|+0,43 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,460EUR
|+0,44 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.