Gold klettert weiter Kurs 4.469,33 USD

+0,78 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,48 % 1 Monat -3,72 % 3 Monate -13,83 % 1 Jahr +32,19 %

Der Goldpreis legtzu und erreicht 4.469,33. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.380,87USD. Heute notiert Gold bei 4.469,33USD. Ihr Einsatz wäre nun 13.219,5USD wert – ein Zuwachs von +32,19 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Langfristig wird Gold als Krisenwährung gesehen; Hinweise nennen ca. 130% Anstieg über drei Jahre. Kurzfristig wird der Einfluss geopolitischer News, besonders zum Iran-Konflikt, diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht angegeben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: unbekannt.