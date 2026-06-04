Worthington bietet 11€ pro Aktie – droht jetzt das Delisting von Klöckner?

Nur zwei Tage später (3. Juni 2026) kündigte die Worthington Steel GmbH formell die Vorlage eines öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots nach deutschem Übernahmerecht (WpÜG) an. Die Bieterin, eine hundertprozentige mittelbare Tochter der US-amerikanischen Worthington Steel, Inc., bietet den Aktionären von Klöckner eine Barabfindung in Höhe von 11,00 EUR je Stammaktie (Nennbetrag 2,50 EUR) an. Nach eigenen Angaben wird das Angebot keine Vollzugsbedingungen enthalten; die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die BaFin auf der Internetseite der Bieterin veröffentlicht und zudem im Bundesanzeiger bekanntgemacht.

Worthington Steel hat seine Absicht bekräftigt, die Klöckner & Co SE von der Börse zu nehmen: In einer Stimmrechtsmitteilung vom 1. Juni 2026 meldete die Worthington-Gruppe über die Worthington Steel GmbH einen Anstieg ihres Anteils an den Stimmrechten von zuvor 7,79 % auf nun 8,34 % (8.321.283 Aktien). Hinzu kommt ein Instrument („Anspruch auf Abtretung unter Anteilskaufvertrag“) mit Ausübungsfrist bis zum 15. Juni 2026, das weitere 1.000.000 Stimmrechte bzw. 1,00 % darstellt. Insgesamt beläuft sich der ausgewiesene Anteil damit auf 9,34 % an den nach § 41 WpHG ermittelten 99.750.000 Gesamtstimmrechten.

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Worthington betont, dass das Angebot ausschließlich nach deutschem Recht und, insoweit anwendbar, nach bestimmten US-Wertpapierregelungen durchgeführt wird. Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen außerhalb Deutschlands und der USA sind nicht erfolgt; für Aktionäre aus anderen Rechtsordnungen könnte daher eingeschränkter Rechtsschutz gelten. Die Bieterin schließt nicht aus, im Vorfeld oder parallel zum Angebot weitere Käufe über Börse oder außerbörslich vorzunehmen oder Derivate zu tätigen – entsprechende Erwerbe würden zeitnah veröffentlicht.

Für Klöckner-Aktionäre sind die nächsten Schritte klar: Veröffentlichung der vollständigen Angebotsunterlage nach BaFin-Genehmigung, Frist für die Annahme des Angebots und mögliche weitere Käufe durch Worthington. Die Ankündigung signalisiert ernsthafte Kontrollabsichten und legt den Fokus auf mögliche operative und finanzielle Synergien, die Worthington in ihrer Mitteilung hervorhebt. Aktionären wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage abzuwarten und gegebenenfalls unabhängige Beratung in Anspruch zu nehmen.

Aus Markt- und Regulierungsblick wird nun zu beobachten sein, wie der Aufsichts- und Kartellprüfungsprozess verläuft, in welchem Umfang Worthington seine Beteiligung vorantreibt und ob das Angebot letztlich zur Privatisierung und zum Delisting von Klöckner führt.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 12,36EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.