Aufwärtsdrang bei Silber – 73,17 USD erreicht

+0,62 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,56 % 1 Monat -3,74 % 3 Monate -11,40 % 1 Jahr +110,69 %

Mit einem Anstieg vonnotiert Silber bei 73,17. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,72187USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,17USD ein Wert von 15.422,1USD geworden – ein Gewinn von +208,44 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment ist gemischt. 70 USD gilt als wichtige Zone; charttechnisch wird ein Ausbruch über 80–82 USD bullisch gesehen, 90 USD Widerstand; 120–150 USD nur im Superzyklus. Fundamentale Signale sprechen von engem Markt und steigender Nachfrage; Open-Interest/Händlerzahlen deuten jedoch auf keine spontane Knappheit hin. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.