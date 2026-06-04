Silberpreis
Aufwärtsdrang bei Silber – 73,17 USD erreicht
Silber zeigt Stärke: +0,62 % höher bei 73,17 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,56 %
|1 Monat
|-3,74 %
|3 Monate
|-11,40 %
|1 Jahr
|+110,69 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,72187USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,17USD ein Wert von 15.422,1USD geworden – ein Gewinn von +208,44 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment ist gemischt. 70 USD gilt als wichtige Zone; charttechnisch wird ein Ausbruch über 80–82 USD bullisch gesehen, 90 USD Widerstand; 120–150 USD nur im Superzyklus. Fundamentale Signale sprechen von engem Markt und steigender Nachfrage; Open-Interest/Händlerzahlen deuten jedoch auf keine spontane Knappheit hin. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|351,85EUR
|+0,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,92EUR
|+0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|252,24EUR
|+0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|375,74EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|96,62EUR
|+0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|587,55EUR
|-0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|368,92EUR
|+0,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,78EUR
|+0,52 %
|Long
|1
|0,00
|123,92EUR
|+0,43 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,460EUR
|+0,44 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.