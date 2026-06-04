ASTA Energy Solutions AG steigt in den SDAX auf – Jetzt mehr erfahren!
ASTA steigt in den SDAX auf und rückt damit in den Fokus internationaler Investoren – ein Meilenstein für Wachstum, Sichtbarkeit und die Energieinfrastruktur von morgen.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Aufnahme in den SDAX zum 22. Juni 2026; damit gehört ASTA künftig zu den 70 im SDAX vertretenen börsennotierten Unternehmen
- Nach dem Börsengang Ende Jänner 2026 und Notierung im Prime Standard zählt ASTA aktuell zu nur zwei österreichischen Unternehmen im SDAX
- CEO und CFO sehen die Aufnahme als Bestätigung der Strategie und operativen Performance sowie als erhöhte Sichtbarkeit bei internationalen Investoren und Ansporn für weiteres profitables Wachstum
- Unternehmenskennzahlen: Hauptsitz in Oed (Österreich), rund 1.400 Mitarbeitende an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika, >210 Jahre Firmengeschichte, Umsatz 2025 ca. 695 Mio. Euro; Partner u. a. Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz, GE Vernova
- Produkt- und Marktposition: Technologisch führender Anbieter für Transformatoren und hochspezialisierte Kupferleiterlösungen in Energieübertragung, -verteilung und industrieller Elektrifizierung; systemrelevanter Zulieferer für die globale Energieinfrastruktur mit „Local‑for‑Local“-Strategie
- Wachstumsfaktoren und Nachhaltigkeit: Nachfrage getrieben durch steigenden Strombedarf, Netzausbau, Elektrifizierung und Investitionen in Rechenzentren/KI; Nachhaltigkeitsfokus mit Recyclingprozessen und zirkulären Materiallösungen.
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,66 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 76,80EUR das entspricht einem Plus von +0,66 % seit der Veröffentlichung.
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