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    ASTA Energy Solutions AG steigt in den SDAX auf – Jetzt mehr erfahren!

    ASTA steigt in den SDAX auf und rückt damit in den Fokus internationaler Investoren – ein Meilenstein für Wachstum, Sichtbarkeit und die Energieinfrastruktur von morgen.

    ASTA Energy Solutions AG steigt in den SDAX auf – Jetzt mehr erfahren!
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Aufnahme in den SDAX zum 22. Juni 2026; damit gehört ASTA künftig zu den 70 im SDAX vertretenen börsennotierten Unternehmen
    • Nach dem Börsengang Ende Jänner 2026 und Notierung im Prime Standard zählt ASTA aktuell zu nur zwei österreichischen Unternehmen im SDAX
    • CEO und CFO sehen die Aufnahme als Bestätigung der Strategie und operativen Performance sowie als erhöhte Sichtbarkeit bei internationalen Investoren und Ansporn für weiteres profitables Wachstum
    • Unternehmenskennzahlen: Hauptsitz in Oed (Österreich), rund 1.400 Mitarbeitende an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika, >210 Jahre Firmengeschichte, Umsatz 2025 ca. 695 Mio. Euro; Partner u. a. Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz, GE Vernova
    • Produkt- und Marktposition: Technologisch führender Anbieter für Transformatoren und hochspezialisierte Kupferleiterlösungen in Energieübertragung, -verteilung und industrieller Elektrifizierung; systemrelevanter Zulieferer für die globale Energieinfrastruktur mit „Local‑for‑Local“-Strategie
    • Wachstumsfaktoren und Nachhaltigkeit: Nachfrage getrieben durch steigenden Strombedarf, Netzausbau, Elektrifizierung und Investitionen in Rechenzentren/KI; Nachhaltigkeitsfokus mit Recyclingprozessen und zirkulären Materiallösungen.

    Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,66 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 76,80EUR das entspricht einem Plus von +0,66 % seit der Veröffentlichung.


    ASTA Energy Solutions

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    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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