Von Klassenzimmer zu Kapitalmarkt: Glarner Kantonalbank platziert 125 Mio.

Die Glarner Kantonalbank präsentierte am 2. Juni 2026 ein zweigleisiges Bild von regionaler Verwurzelung und finanzieller Stabilität. In einer Medienmitteilung hob die Bank einerseits ihr Engagement in der Finanzbildung hervor: Im Mai besuchten 15 Oberstufenklassen mit insgesamt 273 Schülerinnen und Schülern die Bankfilialen in Glarus. Die Veranstaltung verfolgte das Ziel, Jugendlichen praxisnahe Einblicke in Bankabläufe, Berufsprofile und grundlegendes Finanzwissen zu vermitteln. Mitarbeitende führten durch Räumlichkeiten, erläuterten die Rolle von Banken im Zusammenspiel von Sparenden und Kreditnehmenden, beleuchteten die Entstehung von Geld sowie die Verwendung von Bankeinlagen und sensibilisierten die Teilnehmenden für Risiken wie Phishing, Betrug und Überschuldung. Neben Informationsvermittlung stellte die Bank auch Ausbildungswege vor und verabschiedete die Teilnehmenden mit einem Werbegeschenk unter dem Motto «Bock auf Bank». Die Aktion stärkt das Image der Glarner Kantonalbank als lokaler Arbeitgeber und Bildungspartner und kann langfristig als Instrument zur Nachwuchsgewinnung und Kundenbindung interpretiert werden.

Parallel dazu positionierte sich die Institution am Kapitalmarkt: Ebenfalls am 2. Juni platzierte die Glarner Kantonalbank erfolgreich eine Tier‑2‑Anleihe über 125 Millionen Franken. Die zehnjährige Schuldverschreibung trägt einen Fixcoupon von 1,55 Prozent, wurde zu 100,048 Prozent des Nennwerts emittiert und weist ein vorzeitiges Rückkaufsrecht (Call) nach fünf Jahren auf; Standard & Poor’s bewertete die Anleihe mit BBB. Die Transaktion wurde unter der Federführung von UBS und Zürcher Kantonalbank realisiert; die Glarner Kantonalbank fungierte als Co‑Managerin. Laut Mitteilung stieß das Papier insbesondere bei institutionellen Investoren auf grosses Interesse.