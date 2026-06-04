voestalpine: Gewinnsprung trotz Umsatzrückgang – EBIT +59%, höhere Dividende

Die voestalpine AG hat das Geschäftsjahr 2025/26 trotz eines volatilen Umfelds mit deutlichen Ergebnisverbesserungen abgeschlossen. Bei einem Umsatzrückgang um 4,3 Prozent auf 15,1 Milliarden Euro konnte das operative Ergebnis (EBITDA) auf 1,5 Milliarden Euro gesteigert werden (Vorjahr 1,3 Mrd.). Das EBIT kletterte um 59 Prozent auf 724 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern auf 587 Millionen (+116,9 %) und das Ergebnis nach Steuern auf 424 Millionen Euro (+137,6 %). Der Free Cashflow belief sich auf 537 Millionen Euro; die Nettofinanzverschuldung wurde um 23,4 Prozent auf 1,3 Milliarden reduziert, das Eigenkapital lag bei 7,8 Milliarden Euro. Die Gearing Ratio verbesserte sich auf 16,2 Prozent – der niedrigste Stand seit 2005/06. Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie vor (Vorjahr 0,60 Euro). Treiber der Leistungssteigerung waren eine konsequente Reorganisation renditeschwacher Bereiche, Effizienzmaßnahmen sowie eine starke Nachfrage in ausgesuchten Segmenten. Rekordaufträge in der Luftfahrt (rund eine Milliarde Euro für fünf Jahre, u. a. mit Airbus), starke Zuwächse in der Lagertechnik und große Bahninfrastrukturaufträge (zwei Aufträge im Volumen von 500 Mio. Euro für DB und SBB) gaben Rückenwind. Das Projekt greentec steel schreitet planmäßig voran: Rund 60 Prozent der veranschlagten Investitionen von etwa 1,5 Milliarden Euro sind umgesetzt; die ersten Elektrolichtbogenöfen sollen 2027 anlaufen und bis 2029 rund 30 Prozent der CO2-Emissionen gegenüber 2019 einsparen.

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