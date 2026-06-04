voestalpine: Gewinnsprung trotz Umsatzrückgang – EBIT +59%, höhere Dividende
Die voestalpine AG hat das Geschäftsjahr 2025/26 trotz eines volatilen Umfelds mit deutlichen Ergebnisverbesserungen abgeschlossen. Bei einem Umsatzrückgang um 4,3 Prozent auf 15,1 Milliarden Euro konnte das operative Ergebnis (EBITDA) auf 1,5 Milliarden Euro gesteigert werden (Vorjahr 1,3 Mrd.). Das EBIT kletterte um 59 Prozent auf 724 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern auf 587 Millionen (+116,9 %) und das Ergebnis nach Steuern auf 424 Millionen Euro (+137,6 %). Der Free Cashflow belief sich auf 537 Millionen Euro; die Nettofinanzverschuldung wurde um 23,4 Prozent auf 1,3 Milliarden reduziert, das Eigenkapital lag bei 7,8 Milliarden Euro. Die Gearing Ratio verbesserte sich auf 16,2 Prozent – der niedrigste Stand seit 2005/06. Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie vor (Vorjahr 0,60 Euro).
Treiber der Leistungssteigerung waren eine konsequente Reorganisation renditeschwacher Bereiche, Effizienzmaßnahmen sowie eine starke Nachfrage in ausgesuchten Segmenten. Rekordaufträge in der Luftfahrt (rund eine Milliarde Euro für fünf Jahre, u. a. mit Airbus), starke Zuwächse in der Lagertechnik und große Bahninfrastrukturaufträge (zwei Aufträge im Volumen von 500 Mio. Euro für DB und SBB) gaben Rückenwind. Das Projekt greentec steel schreitet planmäßig voran: Rund 60 Prozent der veranschlagten Investitionen von etwa 1,5 Milliarden Euro sind umgesetzt; die ersten Elektrolichtbogenöfen sollen 2027 anlaufen und bis 2029 rund 30 Prozent der CO2-Emissionen gegenüber 2019 einsparen.
Belastungen entstanden durch die seit 4. Juni 2025 geltenden US-Zölle von 50 Prozent auf Stahl, die das Ergebnis im hohen zweistelligen Millionenbereich drückten, sowie durch anhaltende geopolitische Unsicherheiten und verschobene Energieprojekte. Die Nachfrageentwicklung war differenziert: Railway Systems und Aerospace blieben stark, während Bau-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrien weiter auf niedrigem Niveau verharrten; Automotive Components litt insbesondere in Europa.
Im Zuge der Portfolioanpassung verkaufte voestalpine Einheiten und nahm Standortkonsolidierungen vor; dies führte zu einem Rückgang der Beschäftigten um 1,8 Prozent auf rund 48.800 FTE. Sozialpläne und standortinterne Umschulungsangebote begleiteten die Maßnahmen. Operativ zeigte sich eine deutliche Erholung in der High Performance Metals und Metal Forming Division, teilweise weil Vorjahreszahlen negative Einmaleffekte enthielten.
Konkret setzte die Gruppe Portfoliobereinigungen um, etwa den Verkauf von Buderus Edelstahl und Teilen der BÖHLER-Sparte sowie weltweite Standortkonsolidierungen und Kapazitätsanpassungen. Bei voestalpine Tubulars führte die geringere Nachfrage in den USA zu Produktionsanpassungen. Sozialpläne und standortinterne Umschulungsangebote sollten soziale Folgen abmildern. Gleichzeitig erwartet der Konzern von EU-Maßnahmen wie CBAM und Post-Safeguard einen strukturellen Unterstützungsfaktor für die europäische Stahlproduktion. Die solide Bilanz verschafft voestalpine Spielraum für weitere Investitionen und langfristige Wachstumsperspektiven.
Die voestalpine Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 46,50EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
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