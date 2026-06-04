Deutsche Börse kauft 146.833 Aktien – Anteil steigt auf 3,05%

Parallel dazu hat die Gesellschaft eine Stimmrechtsmitteilung nach § 40 WpHG veröffentlicht. Demnach wurde am 2. Juni 2026 eine Schwellenberührung bekanntgegeben: Die Anzahl der Stimmrechte erhöhte sich auf 186.300.000 und der Anteil eigener Aktien bzw. der Stimmrechtsanteil wurde mit 3,0463 Prozent angegeben. Absolut wird dieser Anteil mit 5.675.230 Stimmrechten beziffert. In einer früheren Meldung wurde ein Anteil von 2,2511 Prozent ausgewiesen, sodass die jüngsten Rückkäufe zu einer deutlichen Steigerung des Anteils eigener Aktien geführt haben.

Die Deutsche Börse AG hat im Rahmen ihres seit dem 19. Februar 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 25. und 29. Mai 2026 insgesamt 146.833 eigene Aktien über die Frankfurter Börse (Xetra) erworben. Die Käufe erfolgten durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut. Einzelne Tage und Durchschnittskurse: am 25. Mai 4.000 Aktien zu durchschnittlich 255,1095 Euro, am 26. Mai 4.000 Aktien zu 254,8293 Euro, am 27. Mai 50.000 Aktien zu 250,6939 Euro, am 28. Mai 15.000 Aktien zu 251,4335 Euro und am 29. Mai 73.833 Aktien zu 246,7895 Euro. Seit Beginn des Programms am 20. Februar 2026 wurden damit bisher 1.457.792 Aktien zurückgekauft. Die Deutsche Börse kündigt an, die Fortschritte des Rückkaufs regelmäßig auf ihrer Investor-Relations-Website zu veröffentlichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ökonomische Bewertung: Die zurückgekauften Aktien reduzieren die im Markt befindlichen Stücke und können kurzfristig Angebotsschwäche erzeugen, was tendenziell den Aktienkurs stützen kann. Für die Deutsche Börse ergeben sich zudem mögliche Effekte auf Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie (EPS) und Kapitalstruktur, weil weniger Aktien auf dem freien Markt verbleiben. Die durchgeführten Käufe erfolgen transparent über Xetra und folgen der zuvor kommunizierten Delegierten Verordnung zur Marktaufsicht.

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Ausblick und Bedeutung: Die fortgesetzten Rückkäufe signalisieren Vertrauen des Managements in das Geschäft und sind ein Instrument zur Kapitalallokation. Anleger sollten jedoch beachten, dass Rückkaufprogramme nicht zwangsläufig Dividenden ersetzen und dass regulatorische Berichtspflichten wie die Stimmrechtsmitteilung die Markttransparenz sicherstellen. Zusätzlich können gehaltene eigene Aktien später für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, etwa für Aktiendividenden, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder als Währung bei Zukäufen. Rückkäufe unterliegen festen rechtlichen Rahmenbedingungen und der Verpflichtung zur Offenlegung, was die Transparenz gegenüber Investoren erhöht. Marktbeobachter werden insbesondere verfolgen, ob das Programm fortgeführt, ausgedehnt oder vorzeitig beendet wird und wie das Management das Verhältnis von Liquidität, Investitionen und Eigenkapitalpolitik bewertet. Vor dem Hintergrund makroökonomischer Unsicherheiten bleibt abzuwarten, in welchem Tempo weitere Stücke aufgekauft werden und wie der Markt diese Signalwirkung langfristig bewertet. Institutionelle Investoren dürften das Programm aufmerksam und kritisch beobachten und Positionen anpassen.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 241,2EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.