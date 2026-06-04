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    Warum Taiwan für die globale KI‑Versorgung unverzichtbar ist

    Taiwan hat sich auf der Eröffnungsveranstaltung der Leitmesse Computex als unverzichtbarer Akteur im globalen KI- und Halbleiter-Ökosystem präsentiert. Präsident Lai Ching-te betonte die strategische Bedeutung der Insel für die weltweite Technologieentwicklung und verpflichtete seine Regierung, „den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße entschlossen zu wahren“ und den Status quo zu schützen. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit China unterstrich Lai, dass eine verlässliche und stabile Taiwan-Politik für die Versorgungssicherheit der globalen KI-Industrie notwendig sei: „Je mehr die Welt KI braucht, desto mehr braucht sie ein Taiwan, das stabil und vertrauenswürdig ist.“

    Die Computex, die dieses Jahr unter dem Motto „AI Together“ stattfindet, verzeichnet eine Rekordbeteiligung mit rund 60.000 Besuchern, mehr als 1.500 ausstellenden Unternehmen und über 6.000 Ständen aus 33 Ländern. Das große Interesse spiegelt die Rolle Taiwans als zentraler Lieferant entscheidender Komponenten wider: Vor allem Halbleiterhersteller wie TSMC beliefern weltweit die Chipindustrie, deren Produkte Grundvoraussetzung für KI-Anwendungen sind. Der aktuelle Exportboom in diesem Sektor hat direkte Effekte auf die Konjunktur.

    Die Wirtschaftsdaten untermauern diesen Schub: Lai verwies auf ein reales Wirtschaftswachstum von 14,55 Prozent im ersten Quartal; das Jahreswachstum wird nun bei 9,64 Prozent erwartet. Solche Zahlen signalisieren starke Nachfrage, insbesondere aus dem Bereich KI und Elektronik, und stützen die Erwartungen auf anhaltende Dynamik.

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    Gleichzeitig adressierte die Regierung potenzielle Risiken der starken Industriekonzentration: Laut Lai prognostizieren die Behörden, dass Taiwan bis 2032 nicht mit Versorgungsengpässen rechnen müsse, sofern aktuelle Ausbau- und Versorgungspläne umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund stehen Maßnahmen zur Beschleunigung erneuerbarer Energien und verstärkte Energiesparbemühungen auf der Agenda. Taiwan hat im Mai 2025 offiziell den Ausstieg aus der Atomenergie vollzogen und ist stark von Energieimporten abhängig: Im ersten Quartal entfielen fast 51 Prozent der Stromerzeugung auf Flüssigerdgas (LNG), 32 Prozent auf Kohle und knapp 15 Prozent auf erneuerbare Quellen.

    Für Unternehmen und Marktbeobachter bleibt die zentrale Frage, wie Taiwan seine Schlüsselrolle in globalen Lieferketten mit der politischen Realität in der Region vereinbaren kann. Die Insel versucht, durch wirtschaftliche Stärke, Investitionen in Energie-Infrastruktur und internationale Kooperationen ihre Position zu festigen – zugleich ist die Aufrechterhaltung politischer Stabilität der entscheidende Faktor, um das Vertrauen internationaler Abnehmer langfristig zu sichern.



    Taiwan Semiconductor Manufacturing

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    ISIN:TW0002330008WKN:893066
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    Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 63,64EUR auf TTMzero (04. Juni 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.





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