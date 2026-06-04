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Broadcom Aktie verliert deutlich an Wert - 04.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Broadcom Aktie bisher Verluste von -11,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.
Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.
Broadcom aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.06.2026
Am heutigen Handelstag musste die Broadcom Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -11,76 % im Minus. Der Kursrückgang der Broadcom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,76 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Broadcom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +35,84 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +0,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Broadcom auf +22,35 %.
Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,64 %
|1 Monat
|+1,27 %
|3 Monate
|+35,84 %
|1 Jahr
|+60,88 %
Informationen zur Broadcom Aktie
Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,96 Bil. € wert.
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Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.