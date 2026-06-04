135 US-Dollar pro Aktie: Warum SpaceX die Finanzwelt aufmischt

Wie aus einer aktualisierten Börsenanmeldung hervorgeht, will SpaceX insgesamt 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Das wäre der größte Börsengang der Geschichte. Die Bewertung des Unternehmens läge bei rund 1,75 Billionen US-Dollar und würde SpaceX auf Anhieb zu einem der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Vereinigten Staaten machen.

SpaceX sorgt kurz vor seinem historischen Börsengang für Aufsehen. Das Unternehmen von Elon Musk hat den Ausgabepreis seiner Aktien bereits eine Woche vor der eigentlichen Preisfestsetzung auf 135 US-Dollar festgelegt. Damit bricht der Raumfahrt- und Technologiekonzern mit einem jahrzehntealten Verfahren an der Wall Street, wie Reuters berichtet.

Anleger reißen sich um die Aktien

Bereits am Donnerstag startet die Investoren-Roadshow. Die endgültige Preisfestsetzung ist für den 11. Juni vorgesehen. Einen Tag später sollen die Aktien an der Nasdaq gehandelt werden.

Normalerweise nutzen Unternehmen und ihre Investmentbanken die Roadshow, um mit Investoren über die Bewertung zu sprechen und eine Preisspanne festzulegen. SpaceX geht jedoch den umgekehrten Weg und setzt den Preis vorab fest.

Hohe Bewertung trotz roter Zahlen

SpaceX bewegt sich in mehreren Geschäftsfeldern gleichzeitig, darunter Raumfahrt, Telekommunikation und Verteidigung. Vergleichbare börsennotierte Unternehmen gibt es kaum. Das erschwert die Bewertung zusätzlich.

2025 verzeichnete SpaceX einen Nettoverlust von 4,94 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stieg der Umsatz um 33 Prozent auf 18,67 Milliarden US-Dollar.

Reuters zitiert Tim Hatt, Forschungs- und Beratungschef bei GSMA Intelligence: "Auf den ersten Blick ist ein Umsatzmultiplikator von über 90 nach jedem Maßstab hoch. Andererseits ist SpaceX in keiner Weise ein traditionelles Unternehmen, und es gibt keine wirklich vergleichbaren börsennotierten Unternehmen."

Kleinanleger rücken in den Mittelpunkt

Anders als bei vielen großen Börsengängen sollen auch Privatanleger stark berücksichtigt werden. Reuters hatte bereits berichtet, dass bis zu 30 Prozent der Aktien für diese Investorengruppe reserviert werden könnten. Internationale Banken wurden demnach gezielt angewiesen, vermögende Privatkunden für die Emission zu gewinnen.

Nicht jeder Marktteilnehmer lässt sich von der Begeisterung anstecken."Warum sollte man diese Aktie kaufen? Wegen des Prestiges, das Elon Musk mit sich bringt", sagte Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth, gegenüber Reuters. Er selbst werde die Aktien nicht kaufen. "Ich betrachte das Ganze eher als Nebenschauplatz."

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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