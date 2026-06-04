Dax wenig bewegt - Rekordjagd in USA und Asien stockt

Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig. Inmitten von Spekulationen über ein Ende der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betont der iranische Außenminister, dass weiter Kontakte bestehen. Die Gespräche mit den USA seien nicht abgebrochen, sagte Abbas Araghtschi dem libanesischen Sender Al-Majadin, der der Hisbollah-Miliz nahesteht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwächeren Vorgaben aus den USA und Asien sind Kursgewinne im Dax am Donnerstag im Feiertagshandel wohl erst einmal nicht zu erwarten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax einen kaum veränderten Start mit 24.786 Punkten. Es geht für den deutschen Leitindex zunächst darum, die 21-Tage-Linie zu halten. Ansonsten könnte aus technischer Sicht schnell wieder die Marke von 24.500 Punkten ins Spiel kommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die KI-Rally verliert derweil etwas an Schwung. In den USA hatte am Vorabend der marktbreite S&P 500 nach seiner Rekordserie keinen neuen Höchststand mehr erreicht. Der technologielastige Nasdaq 100 war nach einem weiteren Rekord letztlich abgedreht. Auch im japanischen Nikkei 225 und beim koreanischen Kospi kam es nach der Rekordjagd zu Gewinnmitnahmen.

Unter Druck stehen am Donnerstag vorbörslich auch hierzulande Techwerte nach der jüngsten, vom KI-Sektor getriebenen Rally. Infineon etwa gaben um 1,5 Prozent nach auf Tradegate nach einer Jahresrally von gut 133 Prozent. Mit Broadcom konnte in den USA eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. "Es ist eine schwierige Aufgabe, jedes Quartal wieder positiv zu überraschen", sagte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies. Grundsätzlich sei die KI-Dynamik aber völlig intakt.

Am deutschen Markt stehen ferner Index-Änderungen im Blick, die am 22. Juni in Kraft treten. Die Aktien des Baukonzerns Hochtief steigen wie von Experten erwartet in den Dax auf. Weichen müssen dafür die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE , die in den MDax absteigen.

Hochtief legten auf Tradegate im vorbörslichen Handel zum Xetra-Schluss nur noch moderat zu. Innerhalb eines Jahres haben sie sich in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hieß es unlängst in einer Analyse der LBBW.

In den Index der mittelgroßen Werte werden die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor , des Waferherstellers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec aufgenommen. In den Kleinwerteindex SDax absteigen müssen die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy , des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich .

Puma könnten am Donnerstag von einer Kaufempfehlung der Citigroup Auftrieb bekommen. Die Titel des Sportartikelherstellers gewannen vorbörslich auf Tradegate 2,7 Prozent zum Xetra-Schluss./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 185 auf Tradegate (04. Juni 2026, 08:17 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %. Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Bil.. Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 448,33US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von -19,84 %/+35,87 % bedeutet.



