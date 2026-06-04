Puma vorbörslich stark - Citigroup setzt auf China-Chancen

Die Expertin setzt dabei nach dem Einstieg des chinesischen Konzerns Anta zu Jahresbeginn vor allem auf die mittelfristigen Chancen in China. Mit ihren Umsatzschätzungen für 2027 und 2028 liegt sie laut eigenen Angaben um bis zu 13 Prozent über dem Konsens. Zudem sieht sie enormes Margenpotenzial.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rechtzeitig vor dem Start der Fußball-WM in wenigen Tagen nehmen die Aktien von Puma am Donnerstag nach dem jüngsten Rückschlag wohl wieder Fahrt auf. Vorbörslich kletterten die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 3,5 Prozent über ihren Xetra-Schluss auf 27,36 Euro. Die Analystin Monique Pollard von der Citigroup sprach mit einem Kursziel von 35 Euro eine Kaufempfehlung aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Gemeinsam mit Anta, bekannt durch Marken wie Fila und Jack Wolfskin, will Puma seinen Namen zu alter Stärke führen. Auch Analyst Nick Anderson von Berenberg hatte das Anta-Engagement jüngst begrüßt. Das Management habe einen klaren Plan, den guten Namen wiederherzustellen, und der neue Großaktionär Anta beschleunige den Wandel nicht nur, sondern bringe auch wertvollen Input. Anderson liegt mit seinem Kursziel von 40 Euro sogar noch deutlich höher als die Citi-Expertin.

Die Puma-Aktien leben von der Hoffnung auf eine erfolgreiche Kehrtwende und stiegen 2026 in der Spitze um fast 36 Prozent, bevor zuletzt eine Korrektur einsetzte. Auch jetzt liegen die Puma-Anteile auf Jahressicht noch gut 18 Prozent im Plus, während die Aktien der anderen Ausrüster von WM-Teams, Adidas und Nike , Verluste verzeichnen. Bei Nike sind es sogar über 30 Prozent./ag/ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 37,83 auf Tradegate (04. Juni 2026, 08:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,30 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,17 Mrd.. adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +1,26 %/+50,35 % bedeutet.



