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    AKTIE IM FOKUS

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    Puma vorbörslich stark - Citigroup setzt auf China-Chancen

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma vor WM im Vorbörsenhandel deutlich im Plus
    • Anta beteiligt sich und stärkt Puma Profil in China
    • Puma 2026 Spitze fast 36 Prozent und Jahresplus 18
    AKTIE IM FOKUS - Puma vorbörslich stark - Citigroup setzt auf China-Chancen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Rechtzeitig vor dem Start der Fußball-WM in wenigen Tagen nehmen die Aktien von Puma am Donnerstag nach dem jüngsten Rückschlag wohl wieder Fahrt auf. Vorbörslich kletterten die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 3,5 Prozent über ihren Xetra-Schluss auf 27,36 Euro. Die Analystin Monique Pollard von der Citigroup sprach mit einem Kursziel von 35 Euro eine Kaufempfehlung aus.

    Die Expertin setzt dabei nach dem Einstieg des chinesischen Konzerns Anta zu Jahresbeginn vor allem auf die mittelfristigen Chancen in China. Mit ihren Umsatzschätzungen für 2027 und 2028 liegt sie laut eigenen Angaben um bis zu 13 Prozent über dem Konsens. Zudem sieht sie enormes Margenpotenzial.

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    Gemeinsam mit Anta, bekannt durch Marken wie Fila und Jack Wolfskin, will Puma seinen Namen zu alter Stärke führen. Auch Analyst Nick Anderson von Berenberg hatte das Anta-Engagement jüngst begrüßt. Das Management habe einen klaren Plan, den guten Namen wiederherzustellen, und der neue Großaktionär Anta beschleunige den Wandel nicht nur, sondern bringe auch wertvollen Input. Anderson liegt mit seinem Kursziel von 40 Euro sogar noch deutlich höher als die Citi-Expertin.

    Die Puma-Aktien leben von der Hoffnung auf eine erfolgreiche Kehrtwende und stiegen 2026 in der Spitze um fast 36 Prozent, bevor zuletzt eine Korrektur einsetzte. Auch jetzt liegen die Puma-Anteile auf Jahressicht noch gut 18 Prozent im Plus, während die Aktien der anderen Ausrüster von WM-Teams, Adidas und Nike , Verluste verzeichnen. Bei Nike sind es sogar über 30 Prozent./ag/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 37,83 auf Tradegate (04. Juni 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,17 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +1,26 %/+50,35 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Puma: Diskussionen zu Shortseller‑Aktivitäten (Dumping/Deckung), mögliche Unterstützungen bei ~22–23€ bzw. 16–20€, Widerstände bei ~27–30€ und Szenarien eines Rücksetzers um 20–30% (Ziel ~24–25€). Erwähnt werden Anta‑Käufe und eine Kartellamt‑Frist sowie fundamentale Hoffnung auf stabile Umsätze und höhere Margen durch starke Produktnachfrage; Optionen/Volatilität werden als Risikotreiber genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

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