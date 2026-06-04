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    Besonders beachtet!

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    PUMA Aktie mit Kurssprung - 04.06.2026

    Am 04.06.2026 ist die PUMA Aktie, bisher, um +3,51 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA Aktie mit Kurssprung - 04.06.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    PUMA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von PUMA. Sie steigt um +3,51 % auf 27,45. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PUMA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,45, mit einem Plus von +3,51 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in PUMA investiert war, konnte einen Gewinn von +24,60 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -8,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,27 %. Im Jahr 2026 gab es für PUMA bisher ein Plus von +21,46 %.

    PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,19 %
    1 Monat +2,27 %
    3 Monate +24,60 %
    1 Jahr +19,00 %
    Stand: 04.06.2026, 08:47 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Puma: Diskussionen zu Shortseller‑Aktivitäten (Dumping/Deckung), mögliche Unterstützungen bei ~22–23€ bzw. 16–20€, Widerstände bei ~27–30€ und Szenarien eines Rücksetzers um 20–30% (Ziel ~24–25€). Erwähnt werden Anta‑Käufe und eine Kartellamt‑Frist sowie fundamentale Hoffnung auf stabile Umsätze und höhere Margen durch starke Produktnachfrage; Optionen/Volatilität werden als Risikotreiber genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,05 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), Under Armour Registered (A) und Co.

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,74 %. adidas notiert im Plus, mit +0,34 %.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +4,03 %
    -8,19 %
    +2,27 %
    +24,60 %
    +19,00 %
    -43,17 %
    -71,02 %
    +26,85 %
    +1.842,96 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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