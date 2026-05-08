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    Besonders beachtet!

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    Ballard Power Systems Aktie fällt am 04.06.2026 um -5,08 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am heutigen Handelstag muss die Ballard Power Systems Aktie bisher Verluste von -5,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Ballard Power Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Ballard Power Systems Aktie fällt am 04.06.2026 um -5,08 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

    Ballard Power Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.06.2026

    Die Ballard Power Systems Aktie ist bisher um -5,08 % auf 4,9500 gefallen. Das sind -0,2650  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Ballard Power Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,01 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,08 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl die Ballard Power Systems Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +188,73 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um -6,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +75,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Ballard Power Systems um +132,00 % gewonnen.

    Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,60 %
    1 Monat +75,69 %
    3 Monate +188,73 %
    1 Jahr +335,08 %
    Stand: 04.06.2026, 08:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung von Ballard Power Systems. Die Debatte dreht sich um eine nachbörsliche Enttäuschung, eine notwendige Branchenkorrektur und die Aussicht auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte, unterstützt durch konkrete Aufträge. Spekuliert wird über kurzfristige 2,50$ und längerfristig um 10$, abhängig von Aufträgen und Fortschritten. Der Fokus liegt auf dem US-Markt, dem Weichai-Rückzug sowie neuen Anwendungen im Data Center- und Backup-Power-Sektor.

    Zur Ballard Power Systems Diskussion

    Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

    Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Mrd. € wert.

    TeamViewer, BTQ Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, Plug Power und Co.

    ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,45 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,42 %.

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    Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ballard Power Systems

    -6,42 %
    -6,60 %
    +75,69 %
    +188,73 %
    +335,08 %
    +24,94 %
    -63,28 %
    +301,59 %
    -6,12 %
    ISIN:CA0585861085WKN:A0RENB
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    Verfasst von Markt Bote
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