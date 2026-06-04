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Evonik Industries Aktie heute mit Dividendenabschlag am 04.06.26
Am 04.06.2026 ist die Evonik Industries Aktie, bisher, um -5,68 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evonik Industries Aktie.
Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.
Evonik Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026
Mit einer Performance von -5,68 % musste die Evonik Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang geht aber auf den heutigen Dividendenabschlag zurück. Die Talfahrt der Evonik Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,780€, mit einem Minus von -5,68 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Obwohl die Evonik Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,38 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um -7,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Evonik Industries auf +18,39 %.
Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,56 %
|1 Monat
|-11,53 %
|3 Monate
|+16,38 %
|1 Jahr
|-17,35 %
Stand: 04.06.2026, 08:48 Uhr
Informationen zur Evonik Industries Aktie
Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,35 Mrd. € wert.
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Im Mai `26 haben 16 Analysten die Evonik Industries Aktie eingestuft.
So schlagen sich die Wettbewerber von Evonik Industries
BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Clariant notiert im Plus, mit +0,64 %. Lanxess notiert im Minus, mit -0,30 %. Wacker Chemie legt um +0,77 % zu Covestro notiert heute unverändert, mit 0,00 %.
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Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.