Evonik Industries Aktie heute mit Dividendenabschlag am 04.06.26

Mit einer Performance von -5,68 % musste die Evonik Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang geht aber auf den heutigen Dividendenabschlag zurück. Die Talfahrt der Evonik Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,780€, mit einem Minus von -5,68 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Evonik Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,38 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um -7,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Evonik Industries auf +18,39 %.

Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,56 % 1 Monat -11,53 % 3 Monate +16,38 % 1 Jahr -17,35 %

Stand: 04.06.2026, 08:48 Uhr

Informationen zur Evonik Industries Aktie

Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,35 Mrd. € wert.

Im Mai `26 haben 16 Analysten die Evonik Industries Aktie eingestuft.

So schlagen sich die Wettbewerber von Evonik Industries

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Clariant notiert im Plus, mit +0,64 %. Lanxess notiert im Minus, mit -0,30 %. Wacker Chemie legt um +0,77 % zu Covestro notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



