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    Tiefpunkt erreicht?

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    Bitcoin stürzt auf Februar-Niveau ab und vernichtet Milliarden

    Bitcoin fiel zeitweise unter 62.000 US-Dollar und löste damit Liquidationen von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar am Kryptomarkt aus.

    Für Sie zusammengefasst
    Tiefpunkt erreicht? - Bitcoin stürzt auf Februar-Niveau ab und vernichtet Milliarden
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt erlebt seine schwerste Verkaufswelle seit Monaten. Bitcoin ist am Donnerstag im asiatischen Handel zeitweise unter die Marke von 62.000 US-Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar zurückgerutscht. Die abrupte Abwärtsbewegung löste massive Zwangsliquidationen aus und vernichtete innerhalb von nur 24 Stunden gehebelte Positionen im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar.

    Die größte Kryptowährung der Welt konnte sich im weiteren Handelsverlauf zwar leicht stabilisieren, notierte am Donnerstagmorgen jedoch weiterhin deutlich belastet bei 63.980 US-Dollar. Damit liegt Bitcoin innerhalb von 24 Stunden 4,7 Prozent im Minus. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste inzwischen auf mehr als 12 Prozent. Seit dem Allzeithoch von 126.198 US-Dollar hat Bitcoin 1,23 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren.

    Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen fiel von 2,5 Billionen US-Dollar zu Wochenbeginn auf zuletzt nur noch 2,23 Billionen US-Dollar – ein Rückgang von 10,8 Prozent.

    Auch der Crypto Fear and Greed Index fällt auf 19 Punkte und damit in dem Bereich extremer Angst, was zuletzt im Februar der Fall war.

     

    Über 208.000 Trader liquidiert

    Nach Daten von CoinGlass wurden innerhalb eines Tages mehr als 208.000 Händler liquidiert. Allein auf Bitcoin entfielen dabei Verluste von über 800 Millionen US-Dollar. Ether-Positionen machten weitere 386 Millionen US-Dollar aus. Auch Altcoins wie Solana, Dogecoin, XRP und zahlreiche kleinere Kryptowährungen waren von größeren Liquidationen betroffen. Insgesamt summierten sich die Liquidationen am Kryptomarkt auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar.

    Institutionelle Anleger ziehen sich weiter zurück

    Parallel zur technischen Marktbereinigung verschlechtert sich auch die Stimmung institutioneller Investoren zunehmend. Aus den in den USA gelisteten Spot-Bitcoin-ETFs wurden allein in dieser Woche laut Daten von SoSoValue eine Milliarde US-Dollar abgezogen. Am Mittwoch verzeichneten die Fonds den mittlerweile 13. Handelstag in Folge mit Nettoabflüssen.

    Markt fürchtet neue Verkaufswelle

    Paul Howard, Senior Director beim Liquiditätsanbieter Wincent, sieht die Gefahr weiterer Kursverluste.

    "Der breite Ausverkauf im Kryptomarkt, der zunächst durch Transfers von Strategy und die daraus resultierenden ETF-Abflüsse ausgelöst wurde, wird nun zusätzlich durch Spekulationen über Mt.-Gox-Liquidationen angeheizt", erklärte Howard.

    Bereits erste Marktteilnehmer diskutierten inzwischen offen die Möglichkeit eines Rückgangs auf 50.000 US-Dollar als potenziellen Boden für dieses Jahr.

    "Es fehlt derzeit an positiven Katalysatoren. Gleichzeitig fließt Liquidität verstärkt in andere Technologiesektoren wie KI. Das spricht für anhaltend hohe Volatilität", so Howard weiter.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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