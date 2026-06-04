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    AKTIEN IM FOKUS

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    Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Halbleiterwerte in Europa fallen nach KI-Rally deutlich
    • Broadcom nachbörslich rund 13 Prozent unter Nasdaqkurs
    • ASML STMicro Infineon und Marvell zeigten Rückgänge
    AKTIEN IM FOKUS - Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten KI-Rally tun sich Halbleiterwerte am Donnerstag auch in Europa schwer. Am Vorabend konnte der Nasdaq 100 seinen Höchststand nicht halten und schloss am Ende im Minus. Nachbörslich hielt dann der Ausblick des KI-Riesen Broadcom den extrem hohen Erwartungen nicht ganz Stand.

    Auf der Handelsplattform Tradegate gibt es in der Branche daher mehr oder minder deutliche Gewinnmitnahmen. Für Broadcom selbst geht es um gut 13 Prozent abwärts im Vergleich zum Nasdaq-Schlusskurs, auch wenn erste Analysten ihre Kursziele bereits angehoben haben. Dazu gehört James Schneider von Goldman Sachs, der auch 2027 mit starker Umsatzdynamik durch das KI-Geschäft rechnet. Mit den Zielen für das zweite Halbjahr 2026 sei Broadcom allerdings zunächst an exorbitanten Erwartungen gescheitert.

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    Broadcom-Aktien hatten erst am Mittwoch in den USA ein Rekordhoch erreicht nach 43 Prozent Jahresplus. Damit stehen sie deutlich im Schatten beispielsweise der mehr als verdreifachten Marvell Technology , die Nvidia -Chef Jensen Huang jüngst als "nächstes Billionen-Unternehmen" bezeichnet hatte. Auch bei ihnen blieb am Mittwoch nur ein kleiner Teil des Tagesgewinns übrig.

    Europas Highflyer STMicro , ASML und Infineon ließen am Donnerstagmorgen auf Tradegate ebenfalls Federn. ASML war tags zuvor zur wertvollsten Aktie Europas aller Zeiten avanciert./ag/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Marvell Technology Aktie

    Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 86,69 auf Tradegate (04. Juni 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Marvell Technology Aktie um +54,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +79,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 220,77 Mrd..

    Marvell Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen Kursanstieg von Infineon, das Überschreiten alter Rekordstände und die Frage nach der Nachhaltigkeit. Diskutiert werden Analysten‑Kurszielanhebungen (z.B. ~96–120 €), Momentum/Hype durch KI‑Themen, mögliche Übernahmefantasien, Bewertungsrisiken, Volatilität sowie Stop‑Loss‑ und Gewinnmitnahme‑Strategien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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