Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten KI-Rally tun sich Halbleiterwerte am Donnerstag auch in Europa schwer. Am Vorabend konnte der Nasdaq 100 seinen Höchststand nicht halten und schloss am Ende im Minus. Nachbörslich hielt dann der Ausblick des KI-Riesen Broadcom den extrem hohen Erwartungen nicht ganz Stand.

Auf der Handelsplattform Tradegate gibt es in der Branche daher mehr oder minder deutliche Gewinnmitnahmen. Für Broadcom selbst geht es um gut 13 Prozent abwärts im Vergleich zum Nasdaq-Schlusskurs, auch wenn erste Analysten ihre Kursziele bereits angehoben haben. Dazu gehört James Schneider von Goldman Sachs, der auch 2027 mit starker Umsatzdynamik durch das KI-Geschäft rechnet. Mit den Zielen für das zweite Halbjahr 2026 sei Broadcom allerdings zunächst an exorbitanten Erwartungen gescheitert.