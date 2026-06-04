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    Besonders beachtet!

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    Stroeer Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 04.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Stroeer Aktie bisher Verluste von -4,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Stroeer Aktie.

    Besonders beachtet! - Stroeer Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 04.06.2026
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Ströer ist ein führender deutscher Außenwerber und Digitalvermarkter. Kern: Out-of-Home-Werbung (Plakate, City-Light-Poster, digitale Screens), Online- und Dialogmarketing. Starke Präsenz in Deutschland, Fokus auf datengetriebene Kampagnen. Wichtige Wettbewerber: JCDecaux, Wall, APG, Goldbach. USP: dichtes OOH-Netz, Kombination aus Außenwerbung, Digital und Performance-Marketing aus einer Hand.

    Stroeer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Stroeer Aktie. Mit einer Performance von -4,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Stroeer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 34,00, mit einem Minus von -4,76 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Obwohl die Stroeer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,99 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Stroeer Aktie damit um -12,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,95 % verloren.

    Stroeer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,78 %
    1 Monat -10,45 %
    3 Monate +0,99 %
    1 Jahr -36,14 %
    Stand: 04.06.2026, 08:50 Uhr

    Informationen zur Stroeer Aktie

    Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd. € wert.

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    Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stroeer

    -4,76 %
    -12,78 %
    -10,45 %
    +0,99 %
    -36,14 %
    -27,20 %
    -49,05 %
    -29,63 %
    +61,90 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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