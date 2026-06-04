Stroeer Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 04.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Stroeer Aktie. Mit einer Performance von -4,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Stroeer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 34,00€, mit einem Minus von -4,76 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Ströer ist ein führender deutscher Außenwerber und Digitalvermarkter. Kern: Out-of-Home-Werbung (Plakate, City-Light-Poster, digitale Screens), Online- und Dialogmarketing. Starke Präsenz in Deutschland, Fokus auf datengetriebene Kampagnen. Wichtige Wettbewerber: JCDecaux, Wall, APG, Goldbach. USP: dichtes OOH-Netz, Kombination aus Außenwerbung, Digital und Performance-Marketing aus einer Hand.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Stroeer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,99 %.

Allein seit letzter Woche ist die Stroeer Aktie damit um -12,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,95 % verloren.

Stroeer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,78 % 1 Monat -10,45 % 3 Monate +0,99 % 1 Jahr -36,14 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Stand: 04.06.2026, 08:50 Uhr

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd. € wert.

Nach schwächeren Vorgaben aus den USA und Asien sind Kursgewinne im Dax am Donnerstag im Feiertagshandel wohl erst einmal nicht zu erwarten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax …

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.