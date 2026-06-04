Hamborner REIT Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 04.06.2026

Die Hamborner REIT Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,00 % auf 4,7000€. Damit verliert die Aktie -0,3000 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Hamborner REIT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,7000€, mit einem Minus von -6,00 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hamborner REIT ist ein führendes deutsches Immobilienunternehmen, das durch seine Diversifikation und nachhaltige Investitionsstrategie hervorsticht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hamborner REIT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,64 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hamborner REIT Aktie damit um -10,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Hamborner REIT +5,01 % gewonnen.

Hamborner REIT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,27 % 1 Monat -4,30 % 3 Monate +0,64 % 1 Jahr -28,70 %

Informationen zur Hamborner REIT Aktie

Stand: 04.06.2026, 08:50 Uhr

Es gibt 81 Mio. Hamborner REIT Aktien. Damit ist das Unternehmen 381,09 Mio. € wert.

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Ob die Hamborner REIT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hamborner REIT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.