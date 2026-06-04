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    Inflation bleibt in der Schweiz im Mai auf erhöhtem Niveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Jahresinflation in der Schweiz im Mai 0,6 Prozent
    • LIK im Mai plus 0,2 Prozent wegen höheren Mieten
    • Kerninflation ohne Energie und Saisonales 0,1
    Inflation bleibt in der Schweiz im Mai auf erhöhtem Niveau
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    NEUENBURG (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat die Inflation in der Schweiz im Mai auf erhöhtem Niveau gehalten. Konkret stieg die Jahresinflation im Mai um 0,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit blieb die Teuerung auf dem Niveau vom April. Ökonomen hatten im Schnitt mit einer etwas höheren Inflation von 0,7 Prozent gerechnet.

    Im Vergleich zum Vormonat stieg der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) im Berichtsmonat um 0,2 Prozent. Der Anstieg im Vergleich zum Vormonat sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, unter anderem auf die höheren Wohnungsmieten und die höheren Preise in der Hotellerie, erklärte das BFS. Ebenfalls gestiegen seien die Preise für Fruchtgemüse, Benzin sowie Automiete und Carsharing. Die Preise für den Luftverkehr und für Heizöl sind hingegen gesunken. Auch die Parahotellerie habe die Preise gesenkt.

    Die Kerninflation - ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte - legte gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent zu./jb/hr/AWP/jha





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