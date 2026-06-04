Puma: Die Trendwende nimmt an Fahrt auf!

Bei der Aktie von Sportartikelhersteller Puma verdichten sich die Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende. Bescherte das Papier Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren hohe Verluste, verlief 2026 angesichts von Kursgewinnen über 20 Prozent bislang zufriedenstellend.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zwar handelte die Aktie noch im Dezember mit einem Mehrjahrestief – aus charttechnischer Perspektive ein Verkaufssignal – doch das konnte sich nicht durchsetzen. Inzwischen verfügt die Aktie im Bereich von 20 Euro über einen soliden Boden, der in den vergangenen Wochen für eine beschleunigte Erholung sorgte. Ein verbesserter Branchentrend sowie die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika verschaffte den Anteilen Auftrieb.

Citigroup stuft Puma hoch, Aktie an der Spitze der Kurstafeln

Auch am Donnerstag ist die Puma-Aktie gefragt. Sie kletterte im frühen Handel mit einem Plus von knapp 4 Prozent an die Spitze des deutschen Gesamtmarktindex HDAX. Für neuen Wind sorgte nach vier Verlusttagen in Folge ein positiver Analystinnenkommentar der US-Großbank Citigroup.

Expertin Monique Pollard, die laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als überdurchschnittlich zuverlässig gilt, stufte Puma von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und hob ihr Kursziel um 27,3 Prozent von 27,50 auf 35,00 Euro an.

Großes Potenzial durch Anta-Einstieg und Margenverbesserungen

Als Grund für ihre verbesserte Einschätzung nannte sie einerseits den Einstieg des Mitbewerbers Anta Sports, der für verbesserte Absatzchancen auf dem chinesischen Markt sorgen könnte.

Andererseits sieht sie enormes Margenpotenzial – hier war es für die Herzogenauracher in den vergangenen Jahren operativ besonders schlecht gelaufen, weswegen Puma im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht ist. Ein Ausdruck auch eines schwachen Branchentrends.

Mit ihrem Verweis auf den Einstieg von Anta Sports schlägt Pollard in dieselbe Kerbe wie zuvor ihr Kollege Nick Anderson von Berenberg. Der hatte Puma ebenfalls zum Kauf empfohlen und mit 40,00 Euro noch ein deutlich höheres Kursziel genannt. Anta verfüge mit Marken wie Fila und Jack Wolfskin über viel Erfahrung, angeschlagene Marken wie Puma zurück zu alter Stärke zu führen.

Puma setzt Erholungstrend fort, Mitbewerber Adidas kann nicht profitieren

Die satten Kursaufschläge von etwa 4 Prozent unterbrechen eine mehrtägige Verlustserie, nachdem sich die Aktie in den vergangenen Wochen stark erholen konnte. Damit dürfte der mittelfristige Aufwärtstrend intakt bleiben – auch weil der Abstand zu wichtigen Unterstützungen wie der 50-Tage-Linie groß ist, gleichzeitig aber noch nicht zu groß, als dass die Aktie überkauft wäre.

Von der verbesserten Stimmung gegenüber Puma kann Adidas am Donnerstag hingegen nicht profitieren. Die Aktie notiert gegenüber dem Vortag nahezu unverändert. Hier fällt die Bilanz mit einem Minus von 5 Prozent seit dem Jahreswechsel deutlich weniger schmeichelhaft aus, gleichwohl sich auch die Adidas-Aktie in den vergangenen Wochen stark erholt hat.

Fazit: Stimmung verbessert sich, aber weiter Überzeugungsarbeit nötig

Die Puma-Aktie setzt am Donnerstag ihren mehrwöchigen Aufwärtstrend fort, nachdem Citigroup-Analystin Monique Pollard eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat – nicht die erste, welche Puma zuletzt einsammeln konnte, was auf ein verbesserte Sentiment gegenüber der Aktie hindeutet.

Insgesamt kommt Puma jetzt auf 5 Kaufempfehlungen, 11 neutrale Einschätzungen und eine Bewertung zum Verkaufen, was insgesamt ein neutrales Rating ergibt. Im Mittel wird ein fairer Wert von 28,28 Euro genannt, was einem Aufwärtspotenzial von 3 Prozent bedeutet.

Trotz der beiden jüngsten Kaufempfehlungen muss Puma also weiter Überzeugungsarbeit leisten – nicht zuletzt, weil die Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 noch unbefriedigend sind und für 2027 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 65 einpreisen, was meilenweit über dem Branchendurchschnitt liegt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion